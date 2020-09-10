40% опрошенных украинцев отрицательно относятся к внедрению ограничительных мер для организации обучения в школах с нового учебного года.

Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы “Рейтинг”.

При этом 30% – относятся к этому положительно, 22% – нейтрально.

Негативно к ограничительным мерам в основновном относятся те, кто проживает с детьми до 17 лет.

Половина опрошенных считают оптимальными карантинные правила для школ, которые ввели с сентября этого года.

Четверть опрошенных считают их слишком жесткими, а 11% – слишком мягкими. Жосткими меры считают в основном родители детей возрастом до 17 лет.

Почти половина опрошенных 49% поддерживает обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе, а 45% – против. В основном это родители детей школьного и дошкольного возраста.

72% респондентов считают, что обучение в этом году нужно проводить по традиционной системе, с посещением школ.

При этом 19% поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную). И только 5% поддержали полностью дистанционное обучение.

Относительно больше поддерживающих инновационные подходы к обучению детей среди молодых – 18-29 лет – и жителей городов.

74% считают, что ситуация с весенним карантином плохо сказалась на успеваемости учеников, а 66% имеют подобные ожидания и по обучению и в этом году.

86% тех, чьи дети учились в школе в этом году во время карантина, отметили, что они имели доступ к онлайн обучению. В то же время 14% респондентов такой возможности не имели.

33% опрошенных назвали основными преградами для дистанционного обучения отсутствие интернета, плохую организацию со стороны учебного заведения (15%) и отсутствие компьютера, планшета или мобильного телефона (14%).

47% опрошенных, чьи дети учились онлайн, использовали для занятий Viber, Zoom – 28%, Skype – 13%, телеуроками или Google classroom пользовались 11%.

Также 61% респондентов отметил, что занятия с детьми онлайн происходили регулярно, 18% – что они имели как регулярный, так и нерегулярный характер, и только 10% сказали, что уроки проходили преимущественно нерегулярно.

Опрос проведен в формате личное формализованное интервью (face-to-face) среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Опрос проводился с 1 по 5 сентября 2020 года.