1991 начался независимый путь Украины в сфере исследования и покорения космоса. За 30 лет самостоятельной космического путешествия произошло много событий. Самая - 19 ноября 1997 года, когда Леонид Константинович Каденюк в составе экипажа на корабле "Colombia" отправился в двухнедельный экспедицию. На корабле NASA вместе с Каденюком в космическое пространство впервые отправили "Кобзарь" Тараса Шевченко.

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Тогда же украинский гимн впервые и, пока, однократно, прозвучал в космосе. За годы независимости на орбиту Земли были выведены более 400 космических устройств, в частности спутников серии “Сич”. Ракеты-носители, к разработке которых присоединилась Украина, отправили около 80 тонн полезного груза в космос. Конечно, нам есть чем гордиться, однако и есть куда расти.

К 2000-х годов украинский космос переживал настоящий кризис. После распада Советского Союза на территории нашего государства остались 130 предприятий ракетно-космического направления. Через тяжелое экономическое положение тех времен все они впоследствии были переориентированы на машиностроение, а производство ракет было приостановлено.

Следующие два десятилетия развития космического сектора независимой Украины вошли в историю как период разработок беспилотных аппаратов. Так, кроме вывода на орбиту Земли спутников серии “Сич”, была сконструирована и запущена ракета-носитель “Днепр”, разработанные аппаратура стыковки “Курс” для Международной космической станции и системы управления ракет. Кроме этого, Украина принимает участие в международных проектах с ракетостроения носителей “Antares” и “Vega”.

Роль нашего государства в этих разработках – это преимущественно создание и поставку отдельных элементов. Например, для ракеты-носителя “Antares” Украинские инженеры сконструировали первую ступень – твердотопливные ускорители, для “Vega” – двигатель. За 20 лет существования этой американской ракеты было осуществлено 10 успешных запусков, а европейской “Vega” – 14. Всего с времен провозглашения независимости до сих пуски ракет-носителей, к созданию которых присоединилась Украина, состоялись минимум 160 раз.

Сегодняшние реалии таковы, что независимая Украина не является полноценным игроком на космическом рынке: мы не проводим полноценный цикл производства ракет и, как результат, не имеем конечного продукта. Это, пока, главный фактор в позиционировании нашего государства как космической.

Конечно, по сравнению с такими космическими гигантами как США или Китай, опыт и багаж Украины кажутся не слишком выдающимися. И это неудивительно: правительства этих стран ежегодно выделяют миллиарды долларов на развитие космического сектора, а словосочетание “частный космос” уже давно не вызывает вопросов и необходимости загуглиты. Так, NASA получили более 25 млрд долларов, что делает агентство настоящим рекордсменом среди финансируемых правительством ведомств космического сектора. Бюджет Китая на развитие космической сферы оценивается в 3 миллиарда долларов в год, а, например, Японии почти 4 200 000 000 долларов. Эти цифры подтверждают, что мир давно осознал – будущее на небе.

Такая ситуация ставит новые вызовы перед обществом. В частности, перед Украиной. Годами фокус интересов и направления деятельности уже независимой страны не были нацелены на развитие космической отрасли, но в последние годы ситуация меняется к лучшему. Сейчас страна следует мировым тенденциям и активно поддерживает развитие частного космоса в Украине через новые законодательные решения по государственному регулированию космической деятельности. Поэтому вопрос финансирования хотя бы частично решается. И одной из первоочередных задач становится популяризация и распространение науки и технологий среди молодежи.

Существует теория, что так называемое поколение Z – современная молодежь, дети и подростки – способны изменить мир к лучшему, ведь имеют потенциал к созданию нового, к знаниям и открытиям. Сегодня крайне важно поддерживать этот потенциал путем привлечения молодых талантов в инженерии, робототехники, технологий, в частности, космических. Немалую роль в реализации этой миссии в Украине играет Noosphere.

Общественная организация “Ассоциация Noosphere” единственная в стране ежегодно организует ряд инициатив, которые в интересной и доступной форме стимулируют интерес детей к науке и изучения космоса. Так, 2019 Noosphere организовала в Днепре экспозицию португальской интерактивной космической выставки Kids on the Moon, которую посетили более 5600 учеников.

Ежегодно в Украине проходят Чемпионаты по ракетомодельному спорту, участники которых соревнуются в конструировании, изготовлении, организации запуска и пилотировании моделей ракет. Развитие этого вида спорта происходит при содействии национальной федерации ракетомодельного спорта Украины и общественной организации “Ассоциация Noosphere”. А в 2016 году благодаря Общественной организации Украины впервые принимала Чемпионат мира по ракетомодельному спорта.

Обязательной частью всех Ракетомодельный первенств есть соревнования среди юниоров. Участники самостоятельно собирают маленькие копии ракет, взлетающих на высоту более 300 метров. Сейчас украинская сборная юниоров состоит из 8 ребят, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях. На чемпионатах мира и Европы в 2015-2019 годах команда юниоров получила 12 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых медалей в личном и командном зачетах. Организаторы уверены, что юные ракетомоделистов в будущем могут стать инженерами, конструкторами, учеными.

Однако любимой инициативе юных мечтателей о необъятная Вселенная уже третий год подряд остается конкурс детских рисунков. Объединяя творчество и науку, Noosphere популяризирует космос и технологии среди молодежи, подростков, учащихся школ и детских садов. За предыдущие 2 года проведения Noosphere Space Art Challenge организаторы получили 13000+ конкурсных рисунков.

Участниками стали дети из всех областей Украины. Это более 2000 населенных пунктов – от маленьких сел в мегаполисы.

В этом году конкурс детских рисунков посвящено 30-й годовщине независимости Украины. Таким образом организаторы целью повысить интерес молодого поколения к изучению украинского космоса. Возможно, среди участников будущий космонавт? Или конструктор первой ракеты, которая будет запущена с украинской стартовой площадки?

Создание собственной ракеты на самом деле не является дальновидным будущим. Общественная организация планирует осуществить такую ​​космическую мечту в этом году. Правда, речь идет об арт-ракету. Один из детских рисунков станет участником художественной инициативе общественной организации для совершеннолетних художников и любителей. Noosphere Art Rocket Park объединяет творческий конкурс, выставку и благотворительный аукцион. 12 установленной в парке Гагарина в Днепре объемных скульптур ракет будут отделаны по лучшим эскизам художников со всей Украины, в частности участника Noosphere Space Art Challenge. Впоследствии арт-ракеты будут выставлены на аукцион, а вырученные средства направлены на установление детской площадки в парке.

Идеология Noosphere базируется на создании в Украине благоприятной среды для развития космической отрасли и технологий, инженерных стартапов, а также на воспитании нового поколения любителей космоса, будущих изобретателей и ракетостроителей. Это именно то, чего сейчас не хватает независимой Украины на пути к восстановлению былой славы – статуса космической страны.