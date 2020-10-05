В этот день 156 лет назад во Франции родился Луи Жан Люмьер, которого считают изобретателем кинематографа. При этом систему, которая стала основой для киноаппарата, изобрел украинский механик Иосиф Тимченко, но его изобретение так и не было запатентовано.

#Буквы рассказывают об истории изобретений французского и украинского изобретателей.

Луи Жан Люмьер

Луи Жан Люмьер родился 5 октября 1864 в городе Безансоне в семье художника. Парень закончил техническую школу и работал на фабрике фотопластинок, владельцем которой был его отец.

Люмьр стал интересоваться световой проекцией “движущихся фотографий”.

Вместе со старшим братом Луи Жан разработал аппарат, который назвали кинематограф. Главным изобретателем был именно Луи Жан, а брат Огюст помогал ему материально. Позже братья Люмьер начали заниматься выпуском фильмов.

В 1895 и 1896 годах братья Люмьер сняли около пятидесяти коротких фильмов, например: документальные фильмы “Выход рабочих с фабрики”, “Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота”, “Морское купание”, фильм “Купание Дианы”.

28 декабря 1895 в Grand Café на бульваре Капуцинов в Париже состоялся первый в мире киносеанс, который братья и организовали.

В 1898 году Луи Люмьер ушел из кино, сняв фильм “Страсти Иисуса”.

В общем Луи Люмьер передал французской синематеке около 1800 фильмов.

Иосиф Тимченко

За год до первой демонстрации кинофильмов братьями Люмьер, украинский изобретатель Иосиф Тимченко уже устраивал подобные киносеансы в Одессе.

В ноябре 1893 года в одесской гостинице “Франция” (угол ул. Дерибасовской и Колодезного переулке) прошла демонстрация двух фильмов, снятых устройством “кинескоп” на Одесском ипподроме: “Всадник” и “Метатель копья”.

Украинский изобретатель родился 15 апреля 1852 в селе Окоп Харьковской губернии, в семье крепостного. Учился в механических мастерских Харьковского университета. Работал механиком в Харькове.

В свое время ему пришлось поработать чернорабочим в Одесском пароходстве, но талант к механике и конструированию быстро сделал ему карьеру.

Изобретения Тимченко

Иосиф был главным механиком Новороссийского университета в Одессе. Там он самостоятельно обустроил обсерваторию и метеорологическую станцию. В 1890 году изобретатель спроектировал систему подачи и подогрева лечебных грязей на Куяльницком курорте.

Тимченко вместе с физиком Николаем Любимовым и изобретателем Михаилом Фрейденбергом разработал скачковый механизм “улитка”, который потом стал основой для аппарата под названием кинетоскоп. Этот аппарат использовал не кинопленку, а дисковую фотопластинку.

Сам принцип механизма “улитка” еще длительное время использовался в 16-миллиметровой технике съемки. Это изобретение было революционным, но его так и не запатентовали.

В начале Первой мировой войны Тимченко сконструировал станок для изготовления патронов, который позволял изготавливать их в три раза быстрее.