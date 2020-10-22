Грандиозные скидки ждут покупателей только в конце ноября. Не стоит это пропускать. Пятницу впервые назвали «черной» в Северной Америке. В самой Украине это событие появилось всего 7 лет назад. С четверга по воскресенье почувствуйте себя шопоголиком. Черная пятница 2020 – еще один повод порадовать себя и близких необходимой и полезной вещью в доме.

Топ 8 категорий, стоящих внимания:

Для себя и родных можно приобрести презент по выгодной цене именно в ноябре. Ассортимент расширяется и по скидкам продается тот товар, который раньше был не по карману. Это отличный повод заменить старую вещь на новую. Рассмотрим подходящие варианты:

Бытовая техника. Здесь можно подобрать все для комфортного нахождения в помещении – кондиционер, обогреватель, увлажнитель воздуха. Удобные приборы для готовки – микроволновые печи, духовые шкафы, а также холодильник или стиральную машину. Не стоит забывать о себе и приобрести все для создания красивого облика (плойка, фен, выпрямитель волос, электрические зубные щетки и напольные весы).

Смартфоны и телефоны. По разумной цене вы сможете купить ту модель, о которой давно мечтали. А красивый чехол к нему или наушники сделают покупку более приятной.

Гаджеты и электротранспорт. Ваш друг мечтает о фитнес-браслете или смарт-часах? Пора осуществить его желание. А если вы задумываетесь о собственном скутере или велосипеде, обратите внимание на электро-модификацию.

Ноутбуки и планшеты. Маленький компьютер или электронная книга станут помощниками, как для работы, так и досуга. Не забывайте о гарнитуре и накопителях информации, они актуальны в повседневной жизни.

Аудио- и видеотехника. Высококачественные телевизоры с большими экранами, музыкальный центр или проектор сделают дизайн вашей гостиной уютной и современной.

Фото- и видеокамеры. Они запечатлят все самые значимые события из жизни. Просматривая материалы, вы не раз улыбнетесь, и захочется снова окунуться в ту атмосферу.

Товары для дома и отдыха. Разнообразные кухонные принадлежности, мебель, не занимающая много места, декорированные маленькие детали создадут неповторимую идею интерьера. Отправляясь в поход или пикник, посмотрите на разноцветные палатки, спальные мешки, а также на складную мебель и туристические коврики. Такой арсенал будет необходим на природе.