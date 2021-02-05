Задержанным во время акций протестов за освобождение Алексея Навального и других политзаключенных пришлось самостоятельно толкать автозак, в котором их везли в суд.

Об этом сообщают российские издания “Новая газета” и Meduza.

Во время многочисленных митингов были задержаны немало лиц, больше всего — 23 января, в день ареста Навального.

В Москве изоляторы переполнены, поэтому некоторых митингующих перемещают в Подмосковье. В среду, 3 февраля, у Симоновского райсуда Москвы заглох автозак, который должен был перевозить арестованных в спецприемник в Егорьевске (около 140 км от города).

Арестованным пришлось самостоятельно толкать его, чтобы добраться до места заключения.

По прибытии на место выяснилось, что этот спецприемник тоже заполнен. Из 25 человек под арест поместили только пять, остальные остались ждать распределения в автобусе.

Как известно, 23 января по всей Российской Федерации проходили митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, а также других политзаключенных. На акциях были задержаны более три тысячи человек.

В пятницу, 5 февраля, РФ заявила, что дипломатические сотрудники генеральных консульств Швеции, Польши и Германии участвовали в протестах в Москве и Санкт-Петербурге, объявила их persona non grata и выслала.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального решили не проводить больше акций протеста в России в ближайшее время.