8 августа министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине рекордно увеличили количество ежедневных тестов на COVID-19, ведь в апреле их делали только 250.

#Буквы рассказывают, как в Украине с началом эпидемии возросло количество тестирований на выявление нового коронавируса.

В мае в Украине начали проводить ИФА-тестирования.

Иммуно-ферментный анализ (ИФА) обнаруживает комплекс “антиген – антитело”, который производится, когда организм поражен вирусом. Метод ИФА-тестирования определяет иммуноглобулины двух типов: M и G.

Если обнаруживают M, то речь идет об остром процессе заболевания.

Если G – это означает, что человек переболел или заразился вирусом и выработались антитела к этому заболеванию.

ПЦР и ИФА-тестирования по данным Центра общественного здоровья

Статистика на 1 июня

Так, по состоянию на 1 июня в Украине было сделано 371 668 тестирований методом ПЦР и 15615 тестов ИФА.

При этом за сутки – 1 июня – ПЦР тестов было сделано 8422 (524 положительных), методом ИФА – 4459 (115 положительных).

Статистика за июнь:

12 июня – 10896 тестирований методом ПЦР (826 положительных) и 7351 – методом ИФА (350 положительных).

13 июня – 10224 тестирований методом ПЦР (842) и 3038 – методом ИФА (110).

14 июня – 7950 тестов методом ПЦР (819) и 2286 – методом ИФА (15).

15 июня – 9379 тестов методом ПЦР (884) и 7097 – методом ИФА (232).

16 июня – 10659 тестирований методом ПЦР (1020) и 7753 – методом ИФА (350).

17 июня – 12106 тестирований методом ПЦР (1208) и 9098 – методом ИФА (473).

18 июня – 11465 тестирований методом ПЦР (1147), и 7900 – методом ИФА (393).

19 июня – 11162 тестирований методом ПЦР (996) и 7974 – методом ИФА (320).

20 июня – 9441 тестов методом ПЦР (851) и 3491 – методом ИФА (102).

21 июня – 6131 тестов методом ПЦР (706) и 1700 – методом ИФА (61).

22 июня – 9900 тестов методом ПЦР (1056) и 9504 – методом ИФА (426).

23 июня – 13199 тестирований методом ПЦР (1301), и 10592 – методом ИФА (413).

24 июня – 13015 тестирований методом ПЦР (1280), и 10890 – методом ИФА (530).

25 июня – 13916 тестирований методом ПЦР (1416), и 13238 – методом ИФА (535).

26 июня – 12177 тестирований методом ПЦР (1233), и 12392 – методом ИФА (572).

27 июня – 9645 тестов методом ПЦР (1085) и 4524 – методом ИФА (192).

28 июня – 6649 тестов методом ПЦР (819) и 3201 – методом ИФА (80).

29 июня – 6962 тестов методом ПЦР (896) и 4030 – методом ИФА (200).

30 июня – 10053 тестирований методом ПЦР (972) и 12245 – методом ИФА (713).

Статистика за июль:

1 июля – 11109 тестирований методом ПЦР (981) и 12059 – методом ИФА (489).

2 июля – 13162 тестирований методом ПЦР (1323), и 13167 – методом ИФА (577).

3 июля – 11825 тестирований методом ПЦР (1061), и 17911 – методом ИФА (646).

4 июля – 9934 тестов методом ПЦР (910) и 4023 – методом ИФА (259).

5 июля – в 6696 тестирований методом ПЦР (636) и 4013 – методом ИФА (60).

6 июля – 9343 тестов методом ПЦР (834) и 12031 – методом ИФА (597).

7 июля – 13568 тестирований методом ПЦР (1145), и 14016 – методом ИФА (575).

8 июля – 13838 тестирований методом ПЦР (1194), и 15323 – методом ИФА (667).

9 июля – 13134 тестирований методом ПЦР (1056), и 14147 – методом ИФА (621).

10 июля – 12565 тестирований методом ПЦР (1007), и 14594 – методом ИФА (773).

11 июля – 10278 тестирований методом ПЦР (934) и 4741 – методом ИФА (122).

12 июля – 6976 тестов методом ПЦР (640) и 3548 – методом ИФА (130).

13 июля – 9711 тестов методом ПЦР (778) и 13394 – методом ИФА (545).

14 июля – 13675 тестирований методом ПЦР (1106), и 15369 – методом ИФА (504).

15 июля – 13013 тестирований методом ПЦР (1037), и 14400 – методом ИФА (552).

16 июля – 13108 тестирований методом ПЦР (987) и 14911 – методом ИФА (588).

18 июля – 11023 тестирований методом ПЦР (887) и 6722 – методом ИФА (306).

19 июля – 5575 тестов методом ПЦР (677) и 3505 – методом ИФА (81).

20 июля – 10529 тестирований методом ПЦР (848) и 14115 – методом ИФА (392).

21 июля – 13574 тестирований методом ПЦР (1034), и 18399 – методом ИФА (756).

22 июля – … тестирований методом ПЦР (…), и … – методом ИФА (…).

23 июля – 16323 тестирований методом ПЦР (1380), и 15661 – методом ИФА (589).

24 июля – 14076 тестирований методом ПЦР (1370), и 17884 – методом ИФА (692).

25 июля – 12559 тестирований методом ПЦР (1219) и 5158 – методом ИФА (232).

26 июля – 7064 тестов методом ПЦР (887) и 7315 – методом ИФА (80).

28 июля – 14939 тестирований методом ПЦР (1340), и 16262 – методом ИФА (770).

29 июля – 15494 тестирований методом ПЦР (1452), и 16205 – методом ИФА (704).

30 июля – 15427 тестирований методом ПЦР (1300), и 17957 – методом ИФА (692).

31 июля – 16860 тестирований методом ПЦР (1693), и 173 – методом ИФА (811).

Статистика за август:

6 августа – 18410 тестирований методом ПЦР (1733), и 17309 – методом ИФА (725).

7 августа – 19327 тестирований методом ПЦР (1846), и 20542 – методом ИФА (876).

8 августа – 14973 тестирований методом ПЦР (1583) и 7015 – методом ИФА (413).

9 августа – 10083 тестирований методом ПЦР (1345) и 3218 – методом ИФА (104).

10 августа – 15666 тестирований методом ПЦР (1678), и 12796 – методом ИФА (723).

11 августа – 19380 тестирований методом ПЦР (1915), и 19107 – методом ИФА (1098).

12 августа – 18984 тестирований методом ПЦР (2215), и 17648 – методом ИФА (912).

16 августа – 10700 тестирований методом ПЦР (1729) и 3362 – методом ИФА (189).

17 августа – 15120 тестирований методом ПЦР (2022), и 13172 – методом ИФА (601).

18 августа – 19591 тестирований методом ПЦР (2567), и 18180 – методом ИФА (978).

По ссылке можно ознакомиться с перечнем медицинских учреждений, тестируют на наличие COVID-19.