Кабинет Министров сегодня на заседании утвердил план мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В частности, запланировано церемонии поднятия государственного флага в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях, торжественные мероприятия, возложение цветов, тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия, направленные на донесение до широкой общественности информации о важных событиях и персоналии украинской истории, вручение государственных наград и тому подобное.

“В этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане Незалежности, предоставляя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь”, – отметил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Отмечается, что Министерствам и ведомствам поручено обеспечить публичную безопасность и порядок во время празднования, а также противоэпидемические меры с учетом требований законодательства по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.