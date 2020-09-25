Переводчица, литературный критик, преподаватель ЛНУ имени Ивана Франко и УКУ, колумнист Марта Госовская дала советы, как овладеть иностранным языком на высоком уровне и не слишком потратиться на это.

Этой теме посвящен пост на ее странице в Facebook.

Вот что советует Марта Госовская:

1. Загрузите себе бесплатные приложения для изучения языка.

Переводчица советует сначала загрузить несколько различных приложений, а затем оставить те, что понравились больше всего.

“Я оставила себе именно Дуолинґво и Дропс. Словарный запас растет без особых усилий и хорошо”, — пишет она.

2. Запишитесь во все возможные языковые марафоны в соцсетях.

Языковые марафоны, по мнению Госовской, хоть и не заменят полноценное обучение, но помогут держать в тонусе уже имеющиеся знания.

“Также это прекрасная среда, где язык живой и вы на нем пишете обычные фразы, а не какие-то странные тексты из учебников о вымышленных персонажах. Еще там есть море единомышленников, повернутых на языке, тоже неплохой бонус. И наконец оправдывает торчание в Facebook часами”, — считает она.

3. Запишитесь в читательские клубы.

Чтение на иностранном языке и обсуждение прочитанного тоже является очень действенным способом обучения для тех, у кого цель — заговорить на иностранном языке, отмечает Госовская.

“На своем опыте убедилась, что это прекрасный способ разговориться тем, кто уже имеет базу, но стесняется именно заговорить”, — делиться переводчица.

4. Смотрите сериалы и фильмы с субтитрами.

Такой метод, по мнению специалистки, тоже не заменит полноценные уроки, но даст желаемую языковую среду и поможет совместить приятное с полезным.

5. Переводите для себя.

Госовская советует начинать с чего-то простого, например, песен. Она отмечает, что это полезно, весело и не занимает много времени.

6. Слушайте подкасты.

По мнению переводчицы, это не только поможет в изучении языков, но и пополнит запас тем для разговоров.

7. Читайте на иностранном все, что вам в принципе интересно читать.

“Большие литературные формы оставьте в покое, лучше возьмите себе что-то, что не требует сверхусилий и времени. Я читаю короткие рассказы и стихи. Это всего 20 минут в день”, – пишет переводчица.

8. Возьмите себе в привычку учить одно новое слово в день.

Для этого Госовская советует подписаться на словари онлайн, которые ежедневно выдают слово дня.

9. Играйте в настольные игры на иностранном.

Эксперт уверяет, что это — самый интересный и легкий способ сделать иностранный язык более живым и родным.

10. Запишитесь на индивидуальные уроки.

Наконец Госовская советует рассмотреть вариант занятий с репетиторами, так как этот способ изучения языка все же более действенный.

“Я понимаю, что этот совет не совсем из категории бюджетных, но иногда 10 уроков с учителем могут сэкономить вам месяцы времени. Посчитайте, сколько стоит ваше время и уже не такие нецелесообразны расходы”, – пишет она.