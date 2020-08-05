Во время образовательного процесса необходимо соблюдать принципы социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений.

Об этом говорится в рекомендациях, разработанных Министерством образования и науки.

С 1 сентября школьным учителям советуют общаться с родителями преимущественно дистанционно.

Во время образовательного процесса необходимо соблюдать принципы социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений, говорится в сообщении.

Для старта учебного года рекомендуется:

обеспечить школы дезинфекторами и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты;

оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток;

создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

Чтобы создать условия для дистанцирования школам рекомендуют:

открыть несколько входов в здание;

увеличить расстояние между партами;

использовать разметку на полу для организованного движения коридорам;

разделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

использовать актовые залы, коридоры, адаптированные для учебного процесса;

при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;

установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Для минимизации передвижения учеников школы МОН рекомендует закрепить кабинеты по классам.

“Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений”, – отмечает пресс-служба ведомства.

Министерство рекомендует школам ввести гибкую структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начало и завершения семестров учитывая эпидемиологическую ситуацию.

МОН также рекомендует предложить родителям учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом проводить обучение дистанционно.