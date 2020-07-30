С 1 сентября обучение в школах будет проходить только с соблюдением рекомендаций, предоставленных Министерством здравоохранения. Без масок и с температурой в учебные заведения не будут допускать ни учеников, ни учителей.

Постановление №42 от 30 июля за подписью главного санитарного врача Виктора Ляшко опубликовано на сайте МОЗ.

Требования к организации обучения:

Руководители школ должны обеспечить различные входы в учебное заведение по графику допуска учащихся;

Перед началом обучения учителя должны опросить учеников об их самочувствии и наличии симптомов респираторной болезни. В случае выявления таких симптомов и отсутствия рядом родителей, учеников должны изолировать в специальное помещение, а также решать, направлять ли ребенка в больницу;

Вход в школу возможен только в защитной маске или респираторе. Во время уроков ученики могут быть без масок, но во время передвижения по территории учебного заведения наличие средств защиты – обязательно;

На входе во все помещения должны быть установлены места для обработки рук антисептиками;

Передвижение учащихся между кабинетами и другими школьными помещениями должно быть минимальным. В частности рекомендуется проводить все уроки в одной аудитории;

В расписании занятий должно быть предусмотрено разное время для начала и окончания обучения и перерывов для различных классов и групп;

В коридорах и помещениях должна быть разметка для разделения учеников разных возрастных групп;

По возможности уроки по отдельным предметам должны проводиться на улице;

В туалетах должно быть мыло, антисептики и бумажные полотенца;

После окончания учебы коридоры, классы, все поверхности, дверные ручки должны быть продезинфицированы;

После каждого урока класс необходимо проветривать не менее 10 минут;

В школе должны быть яркие урны для использованных масок и перчаток.

Кроме того, в документе сказано, что на период карантина в школах запрещается питание по типу “шведского стола” и самообслуживания, должен быть график питания учащихся.

Расстояние между столами в столовой должно быть не менее 1,5 метра, а за столом должны сидеть не более четырех человек. Все работники пищеблока должны быть обеспечены масками и менять их каждые 3 часа. В частности, работник столовой, который выдает блюда или осуществляет расчет, должен быть в маске или респираторе, защитных очках или щитке и в перчатках.

Также маски и антисептики должны быть в школьных автобусах. Состояние здоровья водителей будут контролировать ежедневно. Перевозки пассажиров возможны только в пределах количества мест для сидения.

Отмечается, что ответственность за соблюдение рекомендации будут нести руководители учебного заведения. Медицинский персонал должен пройти соответствующий инструктаж и не допускать к работе персонал, который должен быть на самоизоляции.

В документе отмечается, что персонал будет допускаться к работе в учебном заведении исключительно в респираторах или масках после измерения температуры. Сотрудников, у которых температура будет выше 37,2 градуса – не будут допускать к работе.

Согласно постановлению, всех работников учебного заведения должны обеспечить защитными масками из расчета одна маска на 3 часа. Средства индивидуальной защиты должны быть в наличии в расчете на пять рабочих дней. После снятия маски каждый работник должен вымыть руки с мылом и обработать их антисептиком.

Кроме того, руководитель учреждения должен обеспечить централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры с крышками и полиэтиленовыми пакетами с последующей их утилизацией.

Учителей должны научить правильно надевать средства индивидуальной защиты, их использовать, снимать и утилизировать.

Постановлением ограничивается проведение массовых средств (совещаний, собраний и т.д.) в закрытых помещениях (кроме педагогических советов, заседаний ректората, конкурсных комиссий и т.д.).

Медпункты школ, детсадов и других учебных заведений должны быть обеспечены бесконтактными термометрами, дезинфицирующими и антисептическими средствами, средствами индивидуальной гигиены и защиты.