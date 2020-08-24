Сегодня вся Украина отмечает главный национальный праздник - День Независимости. Из-за эпидемии коронавируса традиционный военный парад отменили, вместо него провели торжества на Софийской площади.

#Буквы рассказывают, как в Киеве отметили 29-ю годовщину независимости.

В 9 утра президент Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой возложили цветы у стены памяти по погибшим украинским военными.

После глава государства призвал почтить их минутой молчания.

Далее на Софийской площади подняли государственный флаг и исполнили гимн Украины. Гимн пел Михаил Хома (DZIDZIO).

Владимир Зеленский выступил с речью, в которой Председатель государства вспомнил, что уже 29 дней на востоке Украины нет погибших; что правительство делает все возможное для преодоления коронавируса в Украине; что независимо от языка, религии, национальности нужно помнить о единстве.

Президент вручил высокие государственные награды, а после состоялся праздничный концерт с участием звезд украинской сцены.

Фото: Пресс-служба Офиса президента

Спели популярные во времена независимости песни, среди которых были и русскоязычные.

В 10:00 стартовал Марш защитников Украины.

Сначала участники Марша, среди которых родственники погибших на фронте бойцов, героев Небесной Сотни и пленных, действующие военнослужащие, ветераны русско-украинской войны и волонтеры, собрались возле университета Тараса Шевченко.

Далее, сформировав колонну, двинулись по Крещатику к Европейской площади.

Организатором Марша Защитников выступил Движение ветеранов Украины.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Марш завершился примерно в 13:00.

С речью выступил пятый президент Украины Петр Порошенко.

“Кое-кто в армии не служил … Но в армии говорят: “Не можешь – научим, не хочешь – заставим”. И несмотря на намерения внешних врагов, несмотря на малодушие внутренних предателей из пятой колонны, несмотря на кричащее невежество, беспросветный дилетантизм нынешней власти, я хочу вас заверить, дорогие украинцы – все у нас точно будет хорошо”, – сказал Петр Порошенко.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы