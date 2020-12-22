#Буквы рассказывают, как безопасно отпраздновать Новый год и Рождество.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко советует прежде всего воздержаться от поездок к родственникам пожилых людей, ведь они в группе риска больше. Течение болезни у людей старше 60 лет самое.
Во Всемирной организации здравоохранения разработали рекомендации, как обезопасить себя во время пандемии:
- Держите расстояние минимум 1 метр между собой и другими людьми. Это поможет снизить риск заражения, если кто-то кашляет или чихает.
- Обязательное ношение маски. Правильное использование, хранение и утилизация помогут снизить риск заражения.
- Избегайте закрытых помещений и скопления людей. Очень высокий риск заразиться в ресторанах, хоровых коллективах, фитнес-залах, ночных клубах, офисах и религиозных сооружениях. Местах, которые часто переполнены и плохо вентилируются. В таких помещениях вирус “лучше” распространяется воздушно-капельным путем.
- Встречайтесь с людьми на открытом воздухе.
- Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома.
- Если кашляете или чихаете, прикройте салфеткой или изогнутым локтем. Салфетку следует немедленно выбросить в мусорное ведро с закрытой крышкой. Не прикасайтесь к глазам, носу и рту. Часто мойте руки.
Как безопасно праздновать:
Перед планированием мероприятия необходимо проинформировать гостей о мерах предосторожности, а во время самого мероприятия лучше следить, чтобы все придерживались этих правил. Также стоит проверить локальную ситуацию с коронавируса.
Подарки лучше заказывать онлайн, вместо того, чтобы ходить по магазинам.
В МОЗ рекомендуют собираться на новогодние праздники максимум трем семьям.
Помещение, в котором будет проводиться празднование должно хорошо вентилироваться.
Гостей следует обеспечить средствами индивидуальной защиты – дезинфицирующее средство для рук или мыло, дезинфицирующие салфетки, урны с закрытыми крышками, маски.
Не забывайте регулярно обрабатывать поверхности: столы, поручни.
- За 10 месяцев 2020 года международный туризм сократился более чем на 70% — до уровня 1990 года.