Эпидемия коронавируса внесла внесла свои коррективы в празднование семейных праздников Нового года и Рождества. Но не стоит полагаться только на медиков в этом вопросе, каждый из нас должен играть свою роль в сдерживании пандемии, даже если придется перенести или отменить празднование.

#Буквы рассказывают, как безопасно отпраздновать Новый год и Рождество.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко советует прежде всего воздержаться от поездок к родственникам пожилых людей, ведь они в группе риска больше. Течение болезни у людей старше 60 лет самое.

Во Всемирной организации здравоохранения разработали рекомендации, как обезопасить себя во время пандемии:

Держите расстояние минимум 1 метр между собой и другими людьми. Это поможет снизить риск заражения, если кто-то кашляет или чихает.

Обязательное ношение маски. Правильное использование, хранение и утилизация помогут снизить риск заражения.

Избегайте закрытых помещений и скопления людей. Очень высокий риск заразиться в ресторанах, хоровых коллективах, фитнес-залах, ночных клубах, офисах и религиозных сооружениях. Местах, которые часто переполнены и плохо вентилируются. В таких помещениях вирус “лучше” распространяется воздушно-капельным путем.

Встречайтесь с людьми на открытом воздухе.

Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома.

Если кашляете или чихаете, прикройте салфеткой или изогнутым локтем. Салфетку следует немедленно выбросить в мусорное ведро с закрытой крышкой. Не прикасайтесь к глазам, носу и рту. Часто мойте руки.

Как безопасно праздновать:

Перед планированием мероприятия необходимо проинформировать гостей о мерах предосторожности, а во время самого мероприятия лучше следить, чтобы все придерживались этих правил. Также стоит проверить локальную ситуацию с коронавируса.

Подарки лучше заказывать онлайн, вместо того, чтобы ходить по магазинам.

В МОЗ рекомендуют собираться на новогодние праздники максимум трем семьям.

Помещение, в котором будет проводиться празднование должно хорошо вентилироваться.

Гостей следует обеспечить средствами индивидуальной защиты – дезинфицирующее средство для рук или мыло, дезинфицирующие салфетки, урны с закрытыми крышками, маски.

Не забывайте регулярно обрабатывать поверхности: столы, поручни.