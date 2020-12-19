Как выглядит скрининговая анкета на вакцинацию против COVID-19

Фото она опубликовала в своих Instagram Stories.
Анкета состоит из 8 вопросов, которые помогают медикам определить, есть ли причина, по которой невозможно сделать прививку вакциной Pfizer/Biontech.
При этом, если на какой-то из вопросов пациент ответит “да”, это не обязательно означает, что ему не следует прививаться. Это просто означает, что нужно задать дополнительные вопросы.
Вопросы в анкете выглядят так:
1. Ответит ли человек, которому предстоит сегодня вакцинация, “Да” на какой-либо вопрос ежедневного обследования состояния здоровья (который указан на оборотной стороне)?
2. Будет ли сегодня вакцинироваться человек с ослабленным иммунитетом или принимающий лекарство, влияющее на его иммунную систему?
3. Есть ли у человека, которому сегодня предстоит вакцинация, нарушение кровотечения или он принимает какие-либо лекарства, разжижающие кровь?
4. Будет ли сегодня вакцинироваться человек, кормящий грудью, беременный или подумывающий о беременности?
5. Была ли у человека, который должен быть вакцинирован сегодня, серьезная аллергическая реакция на какой-либо из компонентов вакцины Pfizer/Biontech или какие-либо другие вещества?
6. Делал ли человек, которому предстоит сегодня вакцинация, какие-либо другие прививки в течение последних 14 дней?
7. Понимает ли человек, которому предстоит вакцинация сегодня, что он должен вернуться через 21 день для второй дозы, и согласен ли он с этим обязательством?
8. Понимает ли человек, которому предстоит сделать прививки сегодня, что нельзя смешивать вакцины против SARS-CoV2 от разных производителей?
- Как сообщалось ранее, 12 декабря управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer.
- В воскресенье, 13 декабря Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC) проголосовал за рекомендацию вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech для людей в возрасте от 16 лет и старше.