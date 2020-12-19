Как выглядит скрининговая анкета на вакцинацию против COVID-19

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес показала весь процесс вакцинации против коронавируса COVID-19, в том числе и скрининговую анкету.

Фото она опубликовала в своих Instagram Stories.

Анкета состоит из 8 вопросов, которые помогают медикам определить, есть ли причина, по которой невозможно сделать прививку вакциной Pfizer/Biontech.

При этом, если на какой-то из вопросов пациент ответит “да”, это не обязательно означает, что ему не следует прививаться. Это просто означает, что нужно задать дополнительные вопросы.

Вопросы в анкете выглядят так:

1. Ответит ли человек, которому предстоит сегодня вакцинация, “Да” на какой-либо вопрос ежедневного обследования состояния здоровья (который указан на оборотной стороне)?

2. Будет ли сегодня вакцинироваться человек с ослабленным иммунитетом или принимающий лекарство, влияющее на его иммунную систему?

3. Есть ли у человека, которому сегодня предстоит вакцинация, нарушение кровотечения или он принимает какие-либо лекарства, разжижающие кровь?

4. Будет ли сегодня вакцинироваться человек, кормящий грудью, беременный или подумывающий о беременности?

5. Была ли у человека, который должен быть вакцинирован сегодня, серьезная аллергическая реакция на какой-либо из компонентов вакцины Pfizer/Biontech или какие-либо другие вещества?

6. Делал ли человек, которому предстоит сегодня вакцинация, какие-либо другие прививки в течение последних 14 дней?

7. Понимает ли человек, которому предстоит вакцинация сегодня, что он должен вернуться через 21 день для второй дозы, и согласен ли он с этим обязательством?

8. Понимает ли человек, которому предстоит сделать прививки сегодня, что нельзя смешивать вакцины против SARS-CoV2 от разных производителей?