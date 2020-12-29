Жители разных уголков Украины готовятся встречать Новый 2021-й год. На главных площадях украинских городов традиционно засияли огнями новогодние елки.

#Буквы рассказывают, как в этом году выглядят главные елки городов нашей страны.

Главная елка Украины в Киеве

Главную новогоднюю елку страны традиционно установили на Софийской площади. В этом году она искусственная, а ее высота составляет 31 метр.

Темой локации является “Сказочный лес”. В связи с этим елку украсили огромными тематическими игрушками – грибами (мухоморами), желудями, шишками, фигурами животных (совы, белки, зайцы). Кроме того, елку украсили гирляндами.

У елки расположены герои – жители сказочного леса.

Сначала вместо звезды верхушку елки увенчала шляпа, что спровоцировало противоречивые реакции украинцев. Организаторы отмечали, что “волшебная шляпа”, “будет согревать” лесных героев, которые “будут жить” в дуплах сказочного пня, расположенного внизу елки.

Впоследствии шляпу все же заменили рождественской звездой. Саму “волшебную шляпу” разместили в праздничной зоне возле елки.

Новогоднюю елку в Киеве установили и под зданием Офиса президента на Банковой. Это живая елка, которую украсили разнообразными шарами, шишками, гирляндами и другими игрушками.

Рядом установили большую карусель и залили каток.

Львов

Главную елку Львова традиционно установили возле Львовского оперного театра в центре города.

Ее высота составляет более 18 метров. Елку украсили праздничной иллюминацией, а снизу разместили большие новогодние “подарки”. Верхушку дерева украшает рождественская звезда.

Одесса

В Одессе праздничную елку зажгли на Думской площади.

Высота главной городской елки с верхушкой составляет 19,5 метра, ширина – 9 метров. Елка украшена 125 светодиодными плоскими и объемными игрушками, а также светодиодными гирляндами, протяженность которых составляет 5 км. Верхушку елки традиционно увенчала рождественская звезда.

Харьков

В Харькове елку установили на площади Свободы. Ее высота составляет 40 м 49 см.

Елку установили рядом с катком и ярмаркой. Она смонтирована из сборных искусственных конструкций и украшена праздничной иллюминацией.

Благодаря новому программному обеспечению в течение каждого часа на елке появляются различные изображении – от украинского традиционного орнамента до фантазийных, сказочных световых эффектов.

Саму площадь украшает иллюминация “Звездное небо” и фигура Деда Мороза с санями.

Днепр

В Днепре главную елку города установили на площади Героев Майдана.

Это искусственная елка высотой 26 метров. Она состоит из шести ярусов металлического каркаса и верхнего конуса. Уже на них смонтировали зеленые искусственные ветки с иллюминацией. Елку украшают более 300 игрушечных фонариков.

Особенностью елки в этом году является то, что вместо традиционной звезды на ее вершине – герб города.

Дома площади украсили гирляндами, снежинками и звездами.

Полтава

В Полтаве елку установили на Театральной площади.

Ее высота 20 метров. Окружает елку шатер гирлянд, диаметр которого – 40 метров.

Черкассы

В Черкассах главную елку города установили на Соборной площади.

Она искусственная и имеет 18 метров в высоту. Увенчала новогоднюю красавицу яркая звезда.

Черновцы

В Черновцах елку установили на Соборной площади. В этом году ее нарядили в красный, золотистый и белый цвета.

Главная новация декора – ожерелье на нижних ветвях плюс банты, веночки и поздравительные надписи. Верхнюю часть елки украсили золотистыми игрушками и большими снежинками. Использовали также 3D-гирлянды длиной более километра.

На верхушке елки установили рождественскую звезду.