Розовые волосы Серафины и посты в Instagram на кошачью тематику привлекли тысячи поклонников, когда новость о том, что она была создана Riot Games Inc. - студией, стоящей за популярной киберспортивной игрой League of Legends. Сейчас у нее почти 400 000 подписчиков. Она приехала в Шанхай, чтобы продвигать свою музыку, в то время как большинство звезд социальных сетей из плоти и крови вынуждены сидеть дома из-за пандемии. Кто такие виртуальные инфлюенсеры и почему за ними будущее?

Об этом пишет издание Bloomberg.

Виртуальные инфлюенсеры стали популярными еще задолго до пандемии Covid-19. Виртуальный инфлюенсер — это персонаж, созданный с помощью компьютерной графики, который имеет определённый жизненный бэкграунд и ведёт активную жизнь в соцсетях.

По данным Business Insider Intelligence, к 2022 году бренды будут тратить на маркетинг с участием инфлюенсеров до 15 миллиардов долларов в год по сравнению с 8 миллиардами в прошлом году. И большая часть этих денег уйдет на виртуальных инфлюенсеров.

“Виртуальные инфлюенсеры хоть и не настоящие, но они обладают реальным бизнес-потенциалом. В долгосрочной перспективе с ними дешевле работать, чем с реальными людьми, они на 100% управляемы, могут появляться одновременно во многих местах и, что наиболее важно, никогда не стареют и не умирают”, – сказал Кристофер Траверс, основатель virtualhumans.org, веб-сайта, посвященного данной отрасли.

По словам Траверса, Серафина, которая также является игровым персонажем в League of Legends, ежедневно привлекает до 8 миллионов зрителей. Она также является одним из примерно 125 активных виртуальных инфлюенсеров. На YouTube виртуальных инфлюенсеров насчитывается более 5000.

Цифровые аватары, разработанные креативными агентствами, могут привлечь партнерские отношения с брендами.

По данным OnBuy, виртуальный инфлюенсер Лил Микела имеет 2,8 миллионов подписчиков в социальных сетях, за рекламный пост она “получает” около 8500 долларов. Она занималась продвижением Calvin Klein, Prada и других модных брендов. OnBuy оценивает, что в этом году Лил Микела заработает для своих создателей около 11,7 миллиона долларов. А еще Лил Микела недавно представила музыкальное видео на онлайн-фестивале Lollapalooza.

Пандемия может выдвинуть на первый план таких как Лил Микела, и реальным движущим фактором для этой тенденции является поколение Z (люди рожденные с 1997 по 2010 гг.). Ожидается, что к концу этого года эта когорта составит более 2,56 миллиарда человек. По данным McKinsey & Co., только в США покупательная способность миллениалов и поколения Z составляет около 350 миллиардов долларов.

Хотя многие виртуальные инфлюенсеры внешне похожи на людей, такие компании, как Superplastic, делают ставку на более фантастические творения, такие как Янки и Гуггимон, у которых 2,3 миллиона подписчиков в Instagram. Янки – знаменитый каскадер, похожий на высокого кота, скрещенного с медведем, а Гуггимон – на высокого кролика с акульими зубами. В одном рекламном посте оба персонажа стоят перед фасадом магазина Prada, который они только что разрушили на своей машине DeLorean. Оба одеты в наряды от модного дома.

“Поскольку они живут как в физическом, так и в цифровом мире, их вселенная действительно не имеет границ. Гуггимон может тусоваться с The Chainsmokers и Рико Насти, а на следующий день вести свой DeLorean через витрину мини-маркета. Все наши персонажи носят настоящие бренды, едят настоящую еду и водят настоящие машины. Так что это смесь реальности и гиперреальности”, – сказал основатель Superplastic Пол Будниц.

Это сочетание создает огромный потенциал для привлечения внимания и зарабатывания денег. Существует бесконечный потенциал для большего количества контента, а творческие возможности ограничиваются только тем, что может делать компьютер.