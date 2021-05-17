Apple значною мірою передала контроль уряду Китаю за своїми центрами обробки даних та вдалася до агресивної цензури додатків. Раніше гендиректор Apple Тім Кук опирався все жорсткішим вимогам Китаю, але врешті решт пішов на поступки.

Про це йдеться в статті The New York Times.

Зараз Apple збирає майже всю свою продукцію і отримує п’яту частину доходу в китайському регіоні. Журналісти розглянули внутрішні документи компанії, судові документи, а також поспілкувалися з 17 чинними та колишніми працівниками Apple і фахівцями з кібербезпеки. Вони з’ясували, що ці переваги дорого обходяться компанії і Apple нерідко доводиться поступатися вимогам влади, аби залишатися на китайському ринку.

Чинний гендиректор Apple і спадкоємець Стіва Джобса Тім Кук, який був відповідальний за вихід на китайський ринок 20 років тому, часто говорить про прихильність Apple до громадянських свобод та конфіденційності. Але щоб здобути прихильність китайських регуляторів його компанія поставила під загрозу безпеку даних своїх китайських користувачів та сприяла державній цензурі в китайській версії свого App Store, пише NYT.

(Не)захищені дані

У листопаді 2016 року Китай схвалив закон, згідно з яким вся “особиста інформація та важливі дані”, що збираються в Китаї, мають там і зберігатися. Це стало проблемою для Apple, яка зробила ставку на свою репутацію щодо захисту даних клієнтів.

Apple надає користувачам послугу iCloud, що дозволяє зберігати найбільш конфіденційні дані (фото, контакти, листи) у центрах обробки даних компанії. І більшість цих даних китайських клієнтів зберігалися на серверах за межами Китаю.

Китайська команда Apple попередила Кука, що Китай може закрити iCloud у країні, якщо він не буде дотримуватися нового закону про кібербезпеку. Тож пан Кук погодився перенести особисті дані своїх китайських клієнтів на сервери китайської державної компанії.

Apple шифрує приватні дані клієнтів у своєму сервісі iCloud. Але для більшості цієї інформації Apple також має цифрові ключі для розблокування цього шифрування. Компанія заявляла, що розробила систему захисту iCloud “таким чином, що лише Apple контролює ключі шифрування”.

Цифрові ключі, які можуть розшифрувати дані iCloud, зазвичай зберігаються на спеціалізованих пристроях, які називаються апаратними модулями безпеки. Однак, за словами двох працівників компанії, Китай не схвалив би використання таких пристроїв, і Apple створила нові. Технологію шифрування даних затверджувала китайська влада.

Спершу було незрозуміло, де зберігатимуться ці ключі, але згодом вони були направлені до Китаю. Таке рішення не було сприйнято деякими керівниками Apple, які попереджали, що це може поставити під загрозу дані клієнтів.

Фахівці з кібербезпеки зазначають, що з ключами уряд Китаю має два способи отримати дані: вимагати їх, або брати і не питати.

“Китайська розвідка має фізичний контроль над вашим обладнанням — це, загалом, той рівень загрози, до якого ви не можете доходити”, — сказав Метью Д. Грін, професор криптографії з Університету Джона Хопкінса.

Урядовці часто вимагають доступ до даних, часто — для розслідувань злочинів. І тут примітно те, що до набуття чинності згаданим законом Apple ніколи не передавала вміст облікового запису користувача iCloud китайській владі і оскаржила 42 відповідні запити уряду. Але за три роки після початку дії закону Apple надала урядові інформацію про невизначену кількість облікових записів iCloud у дев’яти випадках та оскаржила лише три державні запити.

Журналісти не мають свідчень того, що завдяки діям Apple китайський уряд все ж отримав доступ до даних користувачів з Китаю, але компанія пішла на компроміси, аби полегшити уряду доступ до них.

Цензура додатків

За інформацією видання, Apple активно піддає цензурі китайський магазин додатків App Store. За останні кілька років з китайського App Store зникли десятки тисяч додатків, зокрема, пов’язані з іноземними ЗМІ, месенджери, додатки для знайомств для геїв тощо. Серед видалених були і додатки, що використовували для організації демократичних протестів, додатки про Далай-ламу.

Філіп Шумейкер, який керував Apple App Store з 2009 по 2016 рік, заявив, що є перелік заборонених тем, які не можуть підійматися в додатках. Це, серед іншого, незалежність Тибету та Тайваню. Крім цього, на китайських iPhone Apple цензурують навіть смайли тайваньського прапора, а карти вказують, що Тайвань є частиною Китаю.

Apple нещодавно почала розкривати інформацію про те, як часто уряди вимагають видалення додатків. Останній звіт охоплює два роки і закінчується червнем 2020 року. За цей час Apple схвалила 91% запитів уряду Китаю на видалення додатків. З маркету було вилучено понад 1,2 тисячі програм. У всіх інших країнах разом взятих за цей самий період Apple схвалила 40% запитів і видалила 253 програми. Компанія переконує, що більшість з них були пов’язані з азартними іграми і порнографією або працювали без державної ліцензії.

Однак журналісти виявили, що з 2017 року приблизно 55 тисяч додатків зникли з App Store в Китаї. З них понад 35 тисяч — ігри, ще 20 — широке коло різноманітних категорій, зокрема, застосунки для редагування селфі, с позами для сексу, месенджери тощо.

Були й додатки, що дозволяли отримувати доступ до заблокованих у Китаї сайтів, а також 600 додатків ЗМІ. Apple заперечує і заявляє, що розробники нерідко самі видаляють власні програми, а на вимогу уряду, за версією компанії, було видалено лише 70 застосунків ЗМІ.