Президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к Верховной Раде с традиционным посланием “о внутреннем и внешнем положении” нашей страны.

#Буквы внимательно следили за этим событием и показывают, как все происходило.

Президент появился в зале заседаний ВР примерно в 10:35 утра.

Также на заседании присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Правительства, глава Офиса президента Андрей Ермак, генпрокурор Ирина Венедиктова, руководители судебной ветви власти, члены дипломатических представительств иностранных государств и другие.

Зеленский во время выступления говорил о борьбе с коронавирусом COVID-19, о предвыборной кампании на местных выборах и анонсированном “всенародном опросе”, сложном 2020-м годе, войне на Донбассе, амнистии и возвращении оккупированных территорий (в том числе аннексированного Крыма), экономической ситуации и другом.

Среди прочего, глава государства перечислил, чего удалось добиться с начала его президентского срока. Он отчитался о начале приватизации спиртовых заводов, закрытии подпольных казино и легализации игорного бизнеса, снижении учетной ставки Национального банка, повышении минимальной зарплаты и открытии рынка земли.

“Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил ли бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да!” – на такой победной ноте президент завершил свое выступление.

Представители фракции “Слуги народа” встречали тезисы Зеленского громкими аплодисментами.

В то же время в зале заседаний не все нардепы воспринимали выступление президента с восторгом. Например, прозвучали возмущенные возгласы после заявлений, что защитные маски “в последний раз закупались в 2007 году”, а также что “те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность“.

Нардепы от “Европейской Солидарности” развернули в зале плакаты следующего содержания: “Нет ползучей ЗЕкапитуляции”, “Зеленский, верни миллиарды из фонда борьбы с COVID” и другие.

Стоит отметить, что перед выступлением к президенту подошел исключенный из “Слуги народа” нардеп Гео Лерос, который ранее заявлял, что Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение месяца. Глава государства и нардеп о чем-то пообщались в течение непродолжительного времени.

После выступления Зеленский сразу покинул зал заседаний ВР.