Проект временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при работе заведений общественного питания опубликован на сайте МОЗ.
Основные требования:
- Проведение температурного скрининга всех работников перед началом рабочего дня. Если температура окажется выше 37,2 градуса – такого сотрудника обязаны не допускать к работе, как и людей с признаками респираторных заболеваний.
- Обслуживание в заведениях общественного питания разрешается только на вынос по предварительным заказам и/или на летних площадках под открытым небом. В таком случае между столами должна быть дистанция 1,5 м, а за каждым из них может располагаться один или два человека.
- На входе в заведение необходимо разместить антисептики с концентрацией активного вещества более 60 % для изопропиловых спиртов и более 70 % для этиловых спиртов.
- Вход посетителей в помещения кафе и ресторанов запрещается.
- Заказы будут осуществляться дистанционно (например, по телефону) или через специально оборудованное окно (входные двери) учреждения. Выдача заказа и расчет осуществляется по тому же принципу.
- Администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия для недопущения очередей.
- Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель обязан обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила.
- Меню должно располагаться рядом с местом выдачи заказов, давать меню клиентам нельзя.
- Заказ должны выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре.
- Перед открытием и после закрытия, а также каждые два часа помещения должны обрабатываться моющими и дезинфицирующими средствами.
- Место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
- Людей из группы риска (достигших 60-летнего возраста или имеющих хронические заболевания) необходимо временно отстранить от работы в заведениях общественного питания.
- Работники должны регулярно мыть руки, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, не касаться лица, а также воздерживаться от контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний.
- Напомним, что карантин был продлен до 22 мая. При этом с 11 мая предусматриваются определенные смягчения карантинных ограничений.