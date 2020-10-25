Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине дало рекомендации, как защититься от коронавируса COVID-19 на избирательном участке.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной Facebook-странице Бюро ВОЗ.

Так, на избирательных участках следует:

• соблюдать безопасную дистанцию 1,5 метра от других;

• заходить на избирательный участок в защитной маске;

• перед тем, как надевать маску, нужно продезинфицировать руки спиртосодержащим антисептиком в течение 20 секунд;

• надевать маску нужно так, чтобы она прикрывала нос, рот, подбородок;

• следует взять с собой антисептик, обработать руки при входе на избирательный участок;

• не нужно касаться руками маски, лица и глаз;

• если кашляете или чихаете, нужно прикрывать рот сгибом локтя;

• если возможно, пользуйтесь личной ручкой.

Покинув избирательный участок, нужно продезинфицировать руки спиртосодержащим антисептиком.

После возвращения домой следует тщательно вымыть руки мылом не менее 40 секунд.

“Следуя рекомендациям по безопасности, вы можете защитить себя и людей, которые вас окружают”, – подчеркнули в Бюро ВОЗ.

О карантинных правилах на избирательных участках напомнил сегодня на брифинге и министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Обязательно пользуйтесь маской, когда заходите на избирательный участок. Ни в коем случае не приближайтесь слишком близко к другому человеку, соблюдайте социальную дистанцию, чтобы она составляла не менее 1,5 метра. Не передавайте документ (паспорт, – ред.) в руки, просто покажите его членам избирательной комиссии. По возможности возьмите свою ручку”, – отметил Степанов.