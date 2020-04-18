Об этом он сказал в комментарии корреспонденту #Букв.
По словам Стойки, сейчас нужно чаще делать влажную уборку в квартирах, а также закрывать окна.
Для защиты от загрязненного воздуха следует пить травяные чаи и минеральную воду.
Также нужно периодически промывать носоглотку: можно просто водой, водой с солью или содой, а также можно ополаскивателем для рта полоскать ротовую полость.
“Еще есть некоторые научные рекомендации, но в этом случае следует обязательно проконсультироваться с врачом. Используются еще дополнительно шипучие таблетки АЦЦ, поливитамины, а также витамин С или следует заваривать шиповник, есть больше зелени и свежих овощей”, – отметил Стойко.
В случае, если надо выходить из дома, врач рекомендует это делать днем, а не утром или вечером, когда наибольшая концентрация.
Кроме того, Стойка рекомендует по возможности пользоваться бытовым домашним увлажнителем воздуха. Он также обратил внимание, что в этот период следует отказаться от курения, так как это дает дополнительную нагрузку на органы дыхания.
- По состоянию на утро 18 апреля Киев снова занял первое место в антирейтинге крупных городов с наиболее загрязненным воздухом.