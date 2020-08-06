Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Бахмуте весь день нарушал карантин.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на фотографии пресс-службы президента.

Так, Зеленский начал нарушать карантин сразу же после прилета в Бахмут. Он и глава Офиса президента вышли из самолета без масок.

Фото: Пресс-служба президента

Во время пребывания в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области Глава государства тоже нарушал карантин. Зеленский вручал государственные награды украинским защитникам, беседовал с военными без маски.

Фото: Пресс-служба президента

Зеленский нарушил карантин и в супермаркете в Бахмуте, куда он зашел с толпой охранников и журналистов. Президент ходил между отделами в магазине и фотографировался с людьми также без маски.

Отметим, что пресс-служба опубликовала фотографии, на которых Зеленский в магазине был в маске.

Фото: “Обозреватель”

Фото: elena_lnkv

Фото: tovt_kate

Напомним, Хмельницкий городской районный суд приостановил производство относительно Президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился по этому поводу в Верховный Суд.