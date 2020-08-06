Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на фотографии пресс-службы президента.
Так, Зеленский начал нарушать карантин сразу же после прилета в Бахмут. Он и глава Офиса президента вышли из самолета без масок.
Фото: Пресс-служба президента
Во время пребывания в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области Глава государства тоже нарушал карантин. Зеленский вручал государственные награды украинским защитникам, беседовал с военными без маски.
Фото: Пресс-служба президента
Зеленский нарушил карантин и в супермаркете в Бахмуте, куда он зашел с толпой охранников и журналистов. Президент ходил между отделами в магазине и фотографировался с людьми также без маски.
Отметим, что пресс-служба опубликовала фотографии, на которых Зеленский в магазине был в маске.
Фото: “Обозреватель”
Фото: elena_lnkv
Фото: tovt_kate
Напомним, Хмельницкий городской районный суд приостановил производство относительно Президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился по этому поводу в Верховный Суд.
- Напомним, Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, опубликовала пресс-служба главы государства.
- При этом, согласно графику выхода из карантина, до 5 июня кафе и рестораны могли работать только на вынос (либо же посетители могут находиться на летних площадках).
- Комментируя инцидент, Виктор Ляшко заявил, что президент заходил в кафе “убедиться в соблюдении норм”, в связи с чем это не нарушение карантина.
- В кафе в Хмельницком, которое накануне, несмотря на карантин, посетил президент Владимир Зеленский, объяснили, что пустили его, потому что “есть нормы культуры”.
- В то же время сам Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.