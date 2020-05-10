Covid-19 Украина

обновлено 10.05.2020 в 16:01

Всего:

15232(+522)

Болеют:

11781(+522)

Выздоровели:

3060

Умерло:

391(+15)

17:07 Как изменилось отношение украинцев ко Дню победы: интересные цифры
16:48 Tesla будет судиться со штатом, чтобы возобновить работу завода
16:36 Илон Маск на русском языке обозвал экс-министра труда США
16:29 В МОЗ рассказали, сколько продлится масочный режим
16:00 Зеленский присвоил звание «Мать-героиня» 678 украинским женщинам
15:31 Без масок и с рукопожатиями: представители «ОПЗЖ», нарушая карантин, поздравили ветеранов
14:59 Зеленский под предлогом борьбы с коронавирусом строит «безвыезд», – Геращенко
14:33 В ряде городов Швейцарии протестовали против карантина
14:05 От COVID-19 умер главврач станции скорой помощи Ивано-Франковска
13:42 Супруга «радикала» Олега Ляшко беременна
13:38 Бывший «азовец» рассказал о схеме финансирования партии «Национальный корпус»
13:27 Супрун рассказала историю искусственного праздника «День Победы»
12:50 В разных городах Германии прошли массовые протесты против карантина
12:43 На сбор урожая: Германия подала ряд запросов относительно украинских заробитчан
12:14 Парки в Украине закрыли, чтобы напугать, – санврач Ляшко
12:03 В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 34 человек
11:29 Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД
11:26 Ко Дню матери Google создал интерактивную дудл-открытку
10:51 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 мая
10:11 Британка рассказала, как коронавирус спас ее жизнь
08:57 В мире от COVID-19 выздоровели почти 1,5 млн человек
08:27 Российское «победобесие» – инструмент гибридной войны против Украины и Европы, – Порошенко
07:59 Украина стала ареной кровавого столкновения двух тоталитарных режимов, – Порошенко
07:17 10 мая в Украине солнечно, температура до +25°C
02:39 В Сингапуре робот от Boston Dynamics следит за дистанцией между людьми в парке
01:49 По записи и в масках: в КГГА озвучили требования к работе парикмахерских и салонов красоты
01:00 Google и Facebook позволят сотрудникам работать удаленно до конца года
00:29 В Сеуле закрыли ночные клубы и бары из-за новой вспышки COVID-19

09 мая

23:46 Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, будет писать колонки для Russia Today
23:15 В Одессе активисты и полиция остановили автопробег в честь «Дня победы»
22:45 В Германии на украинском языке поблагодарили за освобождение от нацизма
21:57 Девушка с собакой из Уханя рассказала, как смогла вернуться в Украину
21:39 В Москве загорелась больница, где лечат пациентов с COVID-19: есть погибший

Как изменилось отношение украинцев ко Дню победы: интересные цифры

С каждым годом граждане Украины меняют свое отношение к событиям 1939-1945 годов. Например, в этом году с утверждением, что СССР вместе с Германией несут ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются более половины украинцев.

Воскресенье, 10 мая 2020, 17:07

Об этом сообщают #Буквы, ссылаясь на социологические опросы фонда “Демократические инициативы” и Киевского международного института социологии.

Кто развязал войну?

С утверждением, что СССР вместе с Германией ответственны за начало Второй мировой войны, соглашаются 56 % украинцев, не согласны с этим 24 % и еще 20 % не определились.

В этом утверждения нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, только среди старшей категории несколько меньше соглашаются с ним, но здесь больше неопределенных.

Региональные различия составляют не более 19 % (на Западе с этим утверждением соглашаются 63 %, а на Востоке – 44 %).

Около 52 % граждан придерживаются советской интерпретации, День Победы – это прежде всего празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне.

32 % понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа. Для 6 % этот день является просто дополнительным выходным.

Среди молодежи несколько больше равнодушных, а среди людей старше 70 лет, существенно больше выражена поддержка советской интерпретации. К тому же, эта интерпретация более распространена на Востоке и Юге, но разница по сравнению с Западом и Центром в пределах 10-15 %.

Когда праздновать: 8 мая VS 9 мая?

39 % украинцев поддерживают празднования в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения – 8 мая и Дня победы – 9 мая.

По мнению 32 % граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14 % считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9 % этот вопрос безразличен.

Такой баланс мнений преобладает во всех регионах. Несколько больше поддерживают празднования только 9 мая люди старше 60 лет.

Российская пропаганда

Большинство украинцев (51 %) не знают о массовых мероприятиях под названием “Бессмертный полк”, которые проводятся 9 мая.

Еще 12 % знают о них, но относятся к ним отрицательно. Знают и положительно относятся 18 %, нейтрально относятся 12 %.

Во всех регионах более 50 % не знают об этом мероприятии, кроме Востока, где осведомленность несколько выше (ничего не знают 33 %). На Востоке также больше и положительных отношений – 32 % против 25 % на Юге, 15 % в Центре и 9 % на Западе.

Кроме того, 61 % украинцев не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, поддерживают – 21 %, еще 18 % не определились. Меньше такую идею поддерживают на Западе и в Центре – 12 % и 18 % соответственно. На Востоке и Юге по 29 % сторонников такого теоретического визита, но все же большинство в этих регионах (около 50 %) против такой идеи.

Теги: 9 мая, Вторая мировая война

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!