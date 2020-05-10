Как изменилось отношение украинцев ко Дню победы: интересные цифры

С каждым годом граждане Украины меняют свое отношение к событиям 1939-1945 годов. Например, в этом году с утверждением, что СССР вместе с Германией несут ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются более половины украинцев.

Об этом сообщают #Буквы, ссылаясь на социологические опросы фонда “Демократические инициативы” и Киевского международного института социологии.

Кто развязал войну?

С утверждением, что СССР вместе с Германией ответственны за начало Второй мировой войны, соглашаются 56 % украинцев, не согласны с этим 24 % и еще 20 % не определились.

В этом утверждения нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, только среди старшей категории несколько меньше соглашаются с ним, но здесь больше неопределенных.

Региональные различия составляют не более 19 % (на Западе с этим утверждением соглашаются 63 %, а на Востоке – 44 %).

Около 52 % граждан придерживаются советской интерпретации, День Победы – это прежде всего празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне.

32 % понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа. Для 6 % этот день является просто дополнительным выходным.

Среди молодежи несколько больше равнодушных, а среди людей старше 70 лет, существенно больше выражена поддержка советской интерпретации. К тому же, эта интерпретация более распространена на Востоке и Юге, но разница по сравнению с Западом и Центром в пределах 10-15 %.

Когда праздновать: 8 мая VS 9 мая?

39 % украинцев поддерживают празднования в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения – 8 мая и Дня победы – 9 мая.

По мнению 32 % граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14 % считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9 % этот вопрос безразличен.

Такой баланс мнений преобладает во всех регионах. Несколько больше поддерживают празднования только 9 мая люди старше 60 лет.

Российская пропаганда

Большинство украинцев (51 %) не знают о массовых мероприятиях под названием “Бессмертный полк”, которые проводятся 9 мая.

Еще 12 % знают о них, но относятся к ним отрицательно. Знают и положительно относятся 18 %, нейтрально относятся 12 %.

Во всех регионах более 50 % не знают об этом мероприятии, кроме Востока, где осведомленность несколько выше (ничего не знают 33 %). На Востоке также больше и положительных отношений – 32 % против 25 % на Юге, 15 % в Центре и 9 % на Западе.

Кроме того, 61 % украинцев не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, поддерживают – 21 %, еще 18 % не определились. Меньше такую идею поддерживают на Западе и в Центре – 12 % и 18 % соответственно. На Востоке и Юге по 29 % сторонников такого теоретического визита, но все же большинство в этих регионах (около 50 %) против такой идеи.