В течение последних 20 лет в Украине происходили резкие колебания уровня бедности.

Об этом сообщает издание “Слово и Дело”, ссылаясь на информацию ЮНИСЕФ.

Так, самый высокий уровень бедности – 71,2 % наблюдался в Украине в 2000 году. Следующие восемь лет он постепенно снижался, а в 2008 году достиг минимального значения – 19,9 %.

В 2008-2013 годах уровень бедности в Украине колебался, а максимального значения достиг (25,8 %) в 2011 году.

Резкое ухудшение картины с бедностью в Украине было после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. В 2014 году уровень бедности составлял 28,6 %, а в следующем году вырос вдвое – до 58,3 %. В 2016 году этот показатель также вырос и достиг 58,6 %.

В 2017-м уровень бедности начал снижаться и составил 47,3 %, в 2018-м – 43,2 %; в 2019-м – 37,8 %.

В 2020 году уровень бедности в Украине также, по прогнозам ЮНИСЕФ, возрастет до 43,6 % (без эпидемии этот показатель мог составить 27,2 %).

СПРАВКА. Уровень бедности – удельный вес семей (домохозяйств), у которых уровень потребления (доходов) на одного человека ниже от определенной черты бедности. Черта бедности определяется на основании относительного критерия зачисления различных слоев населения к категории бедных. Единственным базовым государственным социальным стандартом, который применяется для определения основных государственных социальных гарантий, является прожиточный минимум. В Украине по состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум составляет 2189 грн.