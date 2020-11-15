Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заболевание коронавирусом позволит ему лично убедиться, как работают маршруты пациента и протоколы лечения.

Об этом Степанов сообщил в Facebook.

По словам министра, он получил возможность пройти путь борьбы с COVID-19 в роли пациента.

“Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения. Я планирую пройти весь этот период, как обычный пациент, фиксировать все этапы и сразу, вместе с командой Министерства здравоохранения, искать пути решения проблемных вопросов”, – сказал Степанов.

По словам главы Минздрава, он ежедневно будет делиться в социальных сетях информацией о своем “путь пациента”, выявлять и решать острые проблемные вопросы, которые возникают в работе медицинской системы.

Напомним, в субботу, 14 ноября, министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что у него выявили коронавирус COVID-19. При этом в пятницу он посетил политическое ток-шоу и находился там без защитной маски.