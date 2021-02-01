Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы возглавлял государство в 2014 году, то не допустил бы оккупации Крыма Россией.

Такое заявление он сделал в интервью программе Axios на платформе HBO, сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, вопрос Крыма должен быть в повестке дня переговоров в “нормандском формате”, к которому он хотел бы привлечь нового главу США Джо Байдена.

“Когда я приехал на первую встречу “нормандского формата”, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко). Тогда я спросил партнеров и Россию: “Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму. И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда “зеленых человечков” не пустили. А если бы не пустили туда “зеленых человечков”, то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю”, – заявил Зеленский.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский несколько раз не являлся в военкомат по повесткам в 2014 – 2015 годах.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины на запросы ряда народных депутатов.

Согласно ответу Минобороны, Зеленский годен к прохождению военной службы. Он с 2008 года находится на воинском учете в Кривом Роге, имеет воинское звание солдат, специальность – деловод делопроизводства.