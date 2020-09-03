Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями пленарных заседаний Верховной Рады в первый год работы (29 августа 2019 - 29 августа 2020). Самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Слуги народа" и "Европейской солидарности".

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Так, в среднем пленарные заседания посещали 78 % депутатов монобольшинства и 75 % депутатов ЕС.

Несколько ниже показатели у депутатов “Голоса”: в среднем на заседаниях были зарегистрированы 72 % депутатов фракции.

Более низкие показатели у народных депутатов “Оппозиционные платформы – За життя” и ВО “Батькивщина”. В среднем пленарные заседания посещали 62 % депутатов ОПЗЖ и 61 % депутатов “Батькивщины”.

“Существует широко разрекламированный тезис о том, что депутаты этого созыва чаще посещают пленарные заседания, чем их предшественники. Однако цифры указывают, что такая оценка не всегда соответствует действительности. К примеру, за первый год работы ВР IX созыва ни одна фракция не имела показателей посещаемости выше 80 %. Тогда как в ВР VIII созыва сразу несколько фракций демонстрировали такие результаты. Так, в 2017 году по данным КИУ средние показатели посещения были такими: Народный Фронт – 84 %, БПП – 83 %, Радикальная партия Олега Ляшко – 80 %, что выше показателей, чем у депутатов монобольшинства и других фракций Рады”, – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Всего в первый год работы Верховной Рады IX созыва было проведено 117 пленарных заседаний.