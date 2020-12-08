7 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Не поддержали резолюцию 17 стран.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Резолюцию поддержали 63 страны, 17 стран проголосовали против, 62 – воздержались.

Против проголосовали: Армения, Беларусь, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Китай, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

Представитель Украины, представивший текст резолюции, заявил, что, оккупируя Крым и превращая его в мощный военный форпост, Российская Федерация нарушает международное право и устав Организации Объединенных Наций. Он добавил, что растущее военное присутствие России на полуострове представляет угрозу миру и безопасности далеко за пределами Черноморского региона.

Представитель Российской Федерации в ответ подчеркнул “политизированный характер резолюции”. По его словам, уже третий год Генассамблея отвлекается на текст документа, предложенный Украиной, “хотя народ Крыма уже решил свое будущее на референдуме (2014 года)”.

16 марта 2014 на оккупированном полуострове Россия провела так называемый референдум о статусе Крыма, а уже через два дня, 18 марта 2014, в Кремле состоялось подписание так называемого Договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации.