Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
В частности, границы для украинцев открыли:
- Турция;
- Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, так как Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19);
- Албания;
- Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);
- Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).
Отмечается, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом, следующим через ЕС, въезд разрешен.
Криклий добавил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.
Кроме того, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решения об открытии границ будет принято Грузией.
- Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для граждан 14 стран. Украина в этот список не вошла.