По состоянию на 1 июля пять туристических стран уже открыли свои границы для граждан Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

В частности, границы для украинцев открыли:

Турция;

Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, так как Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19);

Албания;

Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);

Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

Отмечается, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом, следующим через ЕС, въезд разрешен.

Криклий добавил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.

Кроме того, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решения об открытии границ будет принято Грузией.