За одиннадцать месяцев 2020 года украинскую регистрацию получили 6,8 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания. Из этого количества новыми легковыми электрокарами были только 559 машин.

Об этом сообщает Укравтопром.

Лидерскую позицию на рынке новых легковых автомобилей на электротяге заняли сразу две модели – AUDI E-Tron и HYUNDAI Ioniq. В частности, украинцы приобрели и зарегистрировали одинаковое количество автомобилей этих моделей – по 103 шт. каждой.

Вторую строчку занимает JAGUAR I-Pace. Этот электрический кроссовер купили 74 покупателя.

На третьем месте оказался PORSCHE Taycan с 56 регистрациями за одиннадцать месяцев.

Четвертым в рейтинге стал корейский кроссовер Hyndai Kona (53 регистрации).

В пятерку бестселлеров также попал BMW i3, первый серийный электромобиль немецкого автогиганта BMW AG. Его приобрели 48 украинцев.

На шестом месте оказался полноразмерный электрический кроссовер Tesla Model X, в активе которого 30 регистраций.

Седьмую строчку занял китайский кроссовер JAC iEV7S. Этот автомобиль приобрели 20 человек.

На восьмом месте расположился самый популярный в Украине электромобиль, за счет импорта подержанных экземпляров, NISSAN Leaf (17 регистраций).

Девятое место заняла TESLA Model 3. Этот электрический седан выбрали 14 автомобилистов.

А замыкает ТОП-10 украинского рейтинга новых электромобилей ZHIDOU D2 (8 регистраций).