Об этом сообщает Укравтопром.
Лидерскую позицию на рынке новых легковых автомобилей на электротяге заняли сразу две модели – AUDI E-Tron и HYUNDAI Ioniq. В частности, украинцы приобрели и зарегистрировали одинаковое количество автомобилей этих моделей – по 103 шт. каждой.
Вторую строчку занимает JAGUAR I-Pace. Этот электрический кроссовер купили 74 покупателя.
На третьем месте оказался PORSCHE Taycan с 56 регистрациями за одиннадцать месяцев.
Четвертым в рейтинге стал корейский кроссовер Hyndai Kona (53 регистрации).
В пятерку бестселлеров также попал BMW i3, первый серийный электромобиль немецкого автогиганта BMW AG. Его приобрели 48 украинцев.
На шестом месте оказался полноразмерный электрический кроссовер Tesla Model X, в активе которого 30 регистраций.
Седьмую строчку занял китайский кроссовер JAC iEV7S. Этот автомобиль приобрели 20 человек.
На восьмом месте расположился самый популярный в Украине электромобиль, за счет импорта подержанных экземпляров, NISSAN Leaf (17 регистраций).
Девятое место заняла TESLA Model 3. Этот электрический седан выбрали 14 автомобилистов.
А замыкает ТОП-10 украинского рейтинга новых электромобилей ZHIDOU D2 (8 регистраций).
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