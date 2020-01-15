Каким будет курс доллара в 2020 году и как это повлияет на экономику Украины

Долгосрочных причин для укрепления гривны на ближайшие 5-7 лет нет. А ручное управление курсом и снижение стоимости доллара до 15-20 грн повлияет на экономику Украины негативно.

Об этом говорится в статье #Букв “С дырками в бюджете и плавающей гривной – с чем экономика Украины зашла в 2020”.

Так, причиной укрепления гривны в 2019 году стал большой приток доллара на рынок вследствие продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа – ред.). Инвесторы скупили ценные бумаги Украины на 110 млрд гривен в надежде заработать по 20% на инфляции. И тем самым укрепили гривну на 15%.

Однако, по словам экономического эксперта и координатора Экспертной платформы НБУ Андрея Блинова, долгосрочных причин для укрепления на ближайшие 5-7 лет нет. А снижение стоимости доллара до 15-20 грн не повлияет положительно на экономику.

Отмечается, что укрепление гривны к доллару привело к тому, что меньше денег получил и бюджет. К примеру, из-за укрепления нацвалюты аграрии недополучили 6-7 млрд грн экспортной выручки. За свой товар они получают деньги в долларах, но теперь могли купить меньше гривны. А значит, смогли меньше вложить в новый урожай. В то же время в этот урожай они вкладывали деньги по другому курсу и не могли ставить цену ниже потраченной, а поэтому оказались в первую очередь неконкурентоспособными перед российскими производителями зерна.

Кроме того, если гривна сохранит свое укрепление, это станет большим минусом для сформированного бюджета, в котором курс доллара заложен по 27 грн. Премьер-министр Алексей Гончарук уже заявил, что такая ситуация обязывает пересмотреть принятый бюджет.

В то же время, в Нацбанке прогнозируют колебания курса.

“В 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться”, – заявила замглавы НБУ Катерина Рожкова.