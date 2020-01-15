Каким будет курс доллара в 2020 году и как это повлияет на экономику Украины

Об этом говорится в статье #Букв “С дырками в бюджете и плавающей гривной – с чем экономика Украины зашла в 2020”.
Так, причиной укрепления гривны в 2019 году стал большой приток доллара на рынок вследствие продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа – ред.). Инвесторы скупили ценные бумаги Украины на 110 млрд гривен в надежде заработать по 20% на инфляции. И тем самым укрепили гривну на 15%.
Однако, по словам экономического эксперта и координатора Экспертной платформы НБУ Андрея Блинова, долгосрочных причин для укрепления на ближайшие 5-7 лет нет. А снижение стоимости доллара до 15-20 грн не повлияет положительно на экономику.
Отмечается, что укрепление гривны к доллару привело к тому, что меньше денег получил и бюджет. К примеру, из-за укрепления нацвалюты аграрии недополучили 6-7 млрд грн экспортной выручки. За свой товар они получают деньги в долларах, но теперь могли купить меньше гривны. А значит, смогли меньше вложить в новый урожай. В то же время в этот урожай они вкладывали деньги по другому курсу и не могли ставить цену ниже потраченной, а поэтому оказались в первую очередь неконкурентоспособными перед российскими производителями зерна.
Кроме того, если гривна сохранит свое укрепление, это станет большим минусом для сформированного бюджета, в котором курс доллара заложен по 27 грн. Премьер-министр Алексей Гончарук уже заявил, что такая ситуация обязывает пересмотреть принятый бюджет.
В то же время, в Нацбанке прогнозируют колебания курса.
“В 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться”, – заявила замглавы НБУ Катерина Рожкова.
- Как объяснял в комментарии #Буквам экономист Алексей Кущ, укрепление национальной валюты не обосновывается фундаментальными экономическими факторами и фактически снижает конкурентоспособность национальной экономики и экспортные стимулы.
- Экономист Алексей Кущ подчеркивал, что сильная национальная валюта может быть в проекции сильной экономики. А сильная валюта в слабой – это искусственные факторы, которые могут быть нивелированы в среднесрочной перспективе. Укрепление может привести к потере части зарплат и сокращению бюджетных выплат.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что укрепление гривны отражает спрос на национальную валюту и не может рассматриваться исключительно как негативное явление, ведь имеет свои плюсы и минусы.
- Алексей Гончарук выразил мнение, что в 2020 году тенденция на укрепление курса гривны сохранится.