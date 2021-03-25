Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 18 – 19 марта 2021 года.
Как выяснили социологи, респонденты относительно больше доверяют вакцинам, изготовленным в Великобритании (52% опрошенных), США (50%) и странах Европейского Союза (51%). Не доверяют им – около 20%.
Вакцинам, сделанным в Индии, доверяют 30% респондентов. Не доверяют им – 45%, затруднились с ответом – 23%.
Вакцинам из Китая доверяют 17% опрошенных, не доверяют – 35%, затруднились ответить – 46%.
В то же время российским вакцинам доверяют меньше всего: доверие им высказали лишь 17% респондентов, недоверие – 58%. Затруднились с оценкой – 24%.
Как отмечают социологи, относительно больше сторонников вакцины, произведенной в РФ, среди жителей Юга и Востока опрошенных старшего возраста, избирателей партии “Оппозиционная платформа – За життя”.
Сравнивая угрозу от коронавируса и процесса вакцинации, большинство считает, что сам вирус опаснее (74%), чем вакцина от него (15%).
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.
Как известно, сейчас в мире разработаны такие вакцины от коронавируса: Pfizer-BioNTech (американско-немецкий препарат); Moderna (США) Oxford-AstraZeneca (Великобритания, Швеция); Novavax (США) Johnson & Johnson (США); Covishield (вакцина под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca) CoronaVac (вакцина китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech) “Спутник V” (Россия).
Согласно данным на сайте МОЗ Украины, посвященному вакцинации от COVID-19, в нашей стране ожидают поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.
Поставки планируются как через глобальную инициативу COVAX, так и через прямые закупки у компаний-производителей за средства государственного бюджета Украины, а также через закупки “за средства международных доноров”.
Однако до сих пор Украина получила лишь первые 500 тысяч доз вакцины Covishield (23 февраля ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).
Сегодня же стало известно, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
- 19 марта министр охраны здоровья Максим Степанов объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует в этом году закупить почти 8 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 для вакцинации 3,9 млн человек. Об этом сообщила экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу МОЗ