Украинцы больше всего доверяют вакцинам от коронавируса COVID-19, изготовленным в Великобритании, США и странах Евросоюза, а меньше всего – российскому COVID-препарату.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 18 – 19 марта 2021 года.

Как выяснили социологи, респонденты относительно больше доверяют вакцинам, изготовленным в Великобритании (52% опрошенных), США (50%) и странах Европейского Союза (51%). Не доверяют им – около 20%.

Вакцинам, сделанным в Индии, доверяют 30% респондентов. Не доверяют им – 45%, затруднились с ответом – 23%.

Вакцинам из Китая доверяют 17% опрошенных, не доверяют – 35%, затруднились ответить – 46%.

В то же время российским вакцинам доверяют меньше всего: доверие им высказали лишь 17% респондентов, недоверие – 58%. Затруднились с оценкой – 24%.

Как отмечают социологи, относительно больше сторонников вакцины, произведенной в РФ, среди жителей Юга и Востока опрошенных старшего возраста, избирателей партии “Оппозиционная платформа – За життя”.

Сравнивая угрозу от коронавируса и процесса вакцинации, большинство считает, что сам вирус опаснее (74%), чем вакцина от него (15%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Как известно, сейчас в мире разработаны такие вакцины от коронавируса: Pfizer-BioNTech (американско-немецкий препарат); Moderna (США) Oxford-AstraZeneca (Великобритания, Швеция); Novavax (США) Johnson & Johnson (США); Covishield (вакцина под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca) CoronaVac (вакцина китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech) “Спутник V” (Россия).

Согласно данным на сайте МОЗ Украины, посвященному вакцинации от COVID-19, в нашей стране ожидают поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.

Поставки планируются как через глобальную инициативу COVAX, так и через прямые закупки у компаний-производителей за средства государственного бюджета Украины, а также через закупки “за средства международных доноров”.

Однако до сих пор Украина получила лишь первые 500 тысяч доз вакцины Covishield (23 февраля ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

Сегодня же стало известно, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.