Чехол – один из самых популярных товаров, которые приобретают вместе с телефоном. Большинство покупателей либо выбирают аксессуар “на сдачу”, либо получают стандартный подарок к смартфону.

Но современные чехлы способны не только украсить девайс, а и улучшить его. Они делятся на разные категории по ряду параметров. И это не только цвет и принт. Как выбрать идеальный чехол к смартфону, рассказали специалисты интернет-магазина аксессуаров для мобильной техники eCase.

Чехол — это красиво, комфортно и безопасно

Выбирая чехлы на телефон, можно затеряться в их многообразии. В число самых популярных входят:

кобура . Карман со специальным креплением на ремень. Оснащен магнитным замком, но бывает и на молнии. Главное преимущество – быстрый доступ к девайсу: взять трубку в руки можно за пару секунд. При этом телефон защищен от кражи, поскольку его можно разместить в неудобном для карманника месте. На заре мобилок минусов у такого чехла не было вообще. С ростом диагоналей смартфонов, появился недостаток – размер. Современная кобура довольно громоздкая;

. Карман со специальным креплением на ремень. Оснащен магнитным замком, но бывает и на молнии. Главное преимущество – быстрый доступ к девайсу: взять трубку в руки можно за пару секунд. При этом телефон защищен от кражи, поскольку его можно разместить в неудобном для карманника месте. На заре мобилок минусов у такого чехла не было вообще. С ростом диагоналей смартфонов, появился недостаток – размер. Современная кобура довольно громоздкая; футляр . Кобура, но без дополнительных креплений, тоже на змейке или магните. Бывает со специальным шнурком. Надежно защищает экран от царапин внутри сумки, но есть существенный недостаток – чтобы ответить на звонок, придется достать девайс из чехла и затем либо держать его второй рукой, либо положить обратно в сумку;

. Кобура, но без дополнительных креплений, тоже на змейке или магните. Бывает со специальным шнурком. Надежно защищает экран от царапин внутри сумки, но есть существенный недостаток – чтобы ответить на звонок, придется достать девайс из чехла и затем либо держать его второй рукой, либо положить обратно в сумку; книжка и флип. Тоже классика. Перед тем, как взять трубку, нужно откинуть крышку на заднюю сторону чехла. Оснащен магнитным замком, липучкой или защелкой. Плюс в том, что его не надо возвращать в сумку (как в случае с футляром), поскольку он крепится на телефон. Некоторые варианты имеют внутренние карманы, куда можно положить кредитную карту. Флип – та же книжка, но открывается вертикально. Минус: открытая “крышка” свободно болтается, ее надо фиксировать рукой.

Вместе со смартфонами на рынке появились еще два типа чехлов:

бампер. Рамка, которая крепится к боковым граням телефона. Из плюсов – отлично выглядит, широкий выбор цветов и материалов. Минус – слабая защита. Бампер сработает только при падении на идеально ровную поверхность. В остальных случаях девайс примет удар на себя;

Рамка, которая крепится к боковым граням телефона. Из плюсов – отлично выглядит, широкий выбор цветов и материалов. Минус – слабая защита. Бампер сработает только при падении на идеально ровную поверхность. В остальных случаях девайс примет удар на себя; накладка. Защищает устройство не только по периметру, но и всю заднюю часть. Плюсы и минусы бампера и накладки идентичны.

Как выбрать лучший чехол

Сегодня выбрать подходящий чехол — непростая задача. Ввиду разнообразия, теряешься настолько, что вовсе отказываешься от покупки.

“На самом деле, разобраться не сложно, достаточно сформулировать правильный алгоритм выбора” — говорит эксперт eCase.com. Чтобы купить чехол на самсунг, Айфон, Сяоми или смартфон другого бренда, нужно ответить себе на следующие вопросы:

что важнее: защита или привлекательность? Симпатичный бампер почти не защищает, а громоздкий футляр сохранит устройство с практически 100% вероятностью;

как телефон должен крепиться и должен ли? Есть варианты с креплением на шею, руку, бицепс или пояс;

какие дополнительные функции нужны? Современные чехлы оснащены карманами для кредитных карт, могут превращаться в подставку, блокировать и разблокировать смартфон и даже заряжать его (существует модификация чехла с собственной батареей).

Проследите, чтобы аксессуар совпадал по размеру и имел соответствующую перфорацию под разъемы устройства. Ну и, разумеется, бренд: от известного производителя ожидается качественный продукт.

Да, сегодня чехол далеко за рамками бесплатного аксессуара. Поэтому, приобретая смартфон, важно не просто взять для него “обложку” наобум, а выбрать действительно адекватный вариант.