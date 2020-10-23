Соответствующий прогноз опубликовал Украинский гидрометцентр.

“Средняя месячная температура предполагается 1-8° тепла (в горах 0-3° тепла), что в западных областях близко к средним многолетним значениям, на остальной территории – на 1-1,5° выше средних многолетних значений”, – сказано в сообщении.

Месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях на уровне несколько меньше нормы – 28-32 мм.

На остальной территории Украины количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений – 37-65 мм, в горах до 110 мм.

Синоптики отмечают, что в ноябре абсолютный максимум температуры воздуха ранее составлял 16-24° тепла, в Черновицкой, центральных, южных областях и во временно оккупированном Крыму местами 25-29°.

В то ж время абсолютный минимум температуры составлял 15-24° мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31°, на юге Крыма и Одесской области 8-13° мороза.

“В ноябре в большинстве областей осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через +5° в сторону понижения, местами на юге Одесской области и Крыма – в декабре, в горных районах, на востоке и северо-востоке страны – в конце октября”, – отмечается в сообщении.