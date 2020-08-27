Об этом рассказал сегодня на брифинге исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Так, поскольку учитель может контактировать с классом (иногда даже с несколькими), то решение в той или иной школе будет приниматься в зависимости от ситуации.
“В зависимости от ситуации будет приниматься решение: или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или идет на карантин учитель, несколько учителей. Мы должны быть гибкими и в то же время придерживаться всех мер безопасности”, – подчеркнул Мондриевский.
Он уточнил, что принимать решение о закрытии школы будет директор.
Чиновник также рассказал об алгоритме действий в случае обнаружения коронавируса у учителя.
“Человек просто идет на самоизоляцию или в больницу. Определяется круг контактных лиц, которые также идут на самоизоляцию. Директор принимает решение, кто будет замещать учителя. Проводится тестирование. В зависимости от количества заболевших, если оно не в критическом формате, то процесс обучения продолжится”, – отметил Мондриевский.
(На видео – с 35:45)
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