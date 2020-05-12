В Якутске отправили в психиатрическую лечебницу мужчину, который называет себя шаманом, из-за отказа проходит тест на наличие коронавируса.

Об этом сообщает российское интернет-издание “МБХ медиа“.

По информации правозащитников, около двух десятков сотрудников ОМОНа “штурмовали дом” шамана Александра Габышева. При этом силовики не представили документов.

Перед этим к Габышеву несколько раз приходили люди, которые хотели забрать материал для теста на коронавирус.

Отметим, Габышев, называет себя “шаманом-воином”. Он стал известен после того, как весной 2019 года начал пеший поход из Якутска в Москву, чтобы “изгнать” Владимира Путина. За это против него возбудили уголовное дело по статье о призывах к экстремизму, но обвинение ему не предъявили.