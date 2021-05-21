Яна Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
“Шановні, друзі! Мені надходять чимало запитань стосовно сьогоднішньої пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так! Свого часу, я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла! Листування між двома і більше людьми – нормально”, – йдеться в повідомленні.
Дугарь зазначила, що їй важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається з нею та іншими підозрюваними: Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненко.
“Прошу поставитись з розумінням до приватності мого спілкування з Володимиром Зеленським! Головний бій за правду – попереду!” – додала вона.
Нагадаємо, напередодні Зеленський не зміг дати чіткої відповіді, чи буде притягнуто до відповідальності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якщо обвинувачення у кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета не підтвердиться у суді. А ще Зеленський показав переписку із Яною Дугарь.
Один із журналістів запитав, що саме писала Зеленському Яна Дугарь. Зеленський попросив свій телефон, викликав журналіста до себе, й показав переписку з військовою. Журналіст вголос перепитав: “Це ви відповіли смайликом?”. Але Зеленський попросив не коментувати на загал.
Зеленський показав журналісту чатик із Яною Дугарь і заявив, що буде “серйозно говорити з Аваковим”, якщого когось засудили незаконно pic.twitter.com/b1c1xf6ZJ8
— Букви (@Bykvu) May 20, 2021
Що відомо про справу Шеремета?
Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.
#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.
Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.
В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.
18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.
25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних. Судові засідання досі тривають, суд вивчає докази.
- Андрій Антоненко (Riffmaster) перебував під вартою понад рік — з 14 грудня 2019. Він був єдиним фігурантом “справи Шеремета”, якому запобіжний захід не було пом’якшено.
- В лютому Антоненко написав листа, у якому розповів, що побоюється за своє життя.