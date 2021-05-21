Яна Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Шановні, друзі! Мені надходять чимало запитань стосовно сьогоднішньої пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так! Свого часу, я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла! Листування між двома і більше людьми – нормально”, – йдеться в повідомленні.

Дугарь зазначила, що їй важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається з нею та іншими підозрюваними: Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненко.

“Прошу поставитись з розумінням до приватності мого спілкування з Володимиром Зеленським! Головний бій за правду – попереду!” – додала вона.

Нагадаємо, напередодні Зеленський не зміг дати чіткої відповіді, чи буде притягнуто до відповідальності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якщо обвинувачення у кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета не підтвердиться у суді. А ще Зеленський показав переписку із Яною Дугарь.

Один із журналістів запитав, що саме писала Зеленському Яна Дугарь. Зеленський попросив свій телефон, викликав журналіста до себе, й показав переписку з військовою. Журналіст вголос перепитав: “Це ви відповіли смайликом?”. Але Зеленський попросив не коментувати на загал.