Журналистка Янина Соколова рассказала, что ее программу "Як вам не соромно" на канале "Украина24" закрыли до осени якобы из-за карантина.

Об этом сама Соколова сообщает на своей странице в Facebook.

“Вчера вышел третий выпуск программы “Як вам не соромно”. В нем мы говорили о некомфортном. Расследование об Укрспирте. Сокращение бюджета на культуру, образование, молодежь, спорт и соцвыплаты, неспособность власти бороться с коронавирусом. В конце включился Гео Лерос и рассказал о Ермаке, его методах мести и Денискиных пленках”, – написала она.

По словам журналистки, сегодня, 3 апреля, телеканал “Украина24” объявил о заморозке проекта до осени, ссылаясь на карантин.

При этом Соколова напомнила, что политическое ток-шоу Савика Шустера на данный момент продолжается в условиях карантина.

“Я не знаю, выйдем ли мы на канале осенью. Мы имели открытые и доверчивые отношения, скрепленные редакционной сделкой о невмешательстве”, – написала она.

Также журналистка пообещала создать следующий выпуск программы собственными силами, выпустив его на Youtube.

В свою очередь в пресс-релизе “Медиа Группы Украина” сообщается, что производство ток-шоу “Як вам не соромно” Янины Соколовой приостанавливается до осеннего телевизионного сезона.

“В режиме карантина формат программы не может быть реализован в полном объеме. В частности, невозможно пригласить аудиторию, а те, от кого Янина требует правды, не приходят к ней в студию, ссылаясь на необходимость самоизоляции”, – говорится в релизе.