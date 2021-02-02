Янукович зовет прокуроров и ГБР к себе в Ростов – разбираться с «харьковскими соглашениями»

Экс-президент Виктор Янукович просит представителей Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований прибыть к нему в РФ для выяснения всех необходимых вопросов по поводу заключения "харьковских соглашений".

Об этом сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

Напомним, 28 января следователи Государственного бюро расследований сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене за “харьковские соглашения” с Россией.

“Виктор Янукович обратился в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с просьбой прибыть по месту его временного проживания в РФ для выяснения всех необходимых вопросов по делам, которые существуют. Соответствующие заявления подали сегодня”, – сообщил Сердюк.

По словам адвоката, “место его (Януковича – ред.) пребывания давно известно правоохранительным органам”.

Адвокат также изложил скрин-копии этих обращений, в которых указывается, что Янукович требует “безотлагательно прибыть по адресу моего нынешнего местонахождения в Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 81, корпус” В “) с целью проведения необходимых процессуальных действий с моим участием и установления объективной истины относительно обстоятельств заключения “харьковских соглашений”.

Как сообщалось, ранее, 26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения Виктору Януковичу по делу о незаконном завладении государственной резиденцией “Межигорье”.