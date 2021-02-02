Янукович зовет прокуроров и ГБР к себе в Ростов – разбираться с «харьковскими соглашениями»

Об этом сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.
Напомним, 28 января следователи Государственного бюро расследований сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене за “харьковские соглашения” с Россией.
“Виктор Янукович обратился в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с просьбой прибыть по месту его временного проживания в РФ для выяснения всех необходимых вопросов по делам, которые существуют. Соответствующие заявления подали сегодня”, – сообщил Сердюк.
По словам адвоката, “место его (Януковича – ред.) пребывания давно известно правоохранительным органам”.
Адвокат также изложил скрин-копии этих обращений, в которых указывается, что Янукович требует “безотлагательно прибыть по адресу моего нынешнего местонахождения в Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 81, корпус” В “) с целью проведения необходимых процессуальных действий с моим участием и установления объективной истины относительно обстоятельств заключения “харьковских соглашений”.
Как сообщалось, ранее, 26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения Виктору Януковичу по делу о незаконном завладении государственной резиденцией “Межигорье”.
- В январе 2019 года районный суд Киева заочно вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. 2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе этот приговор.
- Также продолжается рассмотрение дела о расстрелах на Майдане, фигурантом которого является Янукович. Из-за неявки защитников президента-беглеца, в этом деле ему назначат государственного адвоката.