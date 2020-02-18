Экс-президент Украины Виктор Янукович написал обращение к украинцам к годовщине Революции Достоинства.

Обращение Януковича опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

Беглый президент в очередной раз обвинил украинских политиков в гибели украинцев на Майдане и российско-украинской войне.

При этом, по мнению Януковича, сегодняшняя политика Президента Владимира Зеленского “объединяет Украину”.

“После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс Президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране”, – написал он.

Помимо того, Виктор Янукович заявил, что “будет делать все для того, чтобы страна не упустила эту надежду”.