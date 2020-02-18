Обращение Януковича опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
Беглый президент в очередной раз обвинил украинских политиков в гибели украинцев на Майдане и российско-украинской войне.
При этом, по мнению Януковича, сегодняшняя политика Президента Владимира Зеленского “объединяет Украину”.
“После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс Президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране”, – написал он.
Помимо того, Виктор Янукович заявил, что “будет делать все для того, чтобы страна не упустила эту надежду”.
- Напомним, что в период с 18 по 20 февраля 2014 года во время противостояний в центре Киева погибли около 100 человек, несколько десятков пропали без вести, сотни были арестованы и подвергнуты пыткам. После этого Президент Виктор Янукович бежал со страны, а позднее был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.