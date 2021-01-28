Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене из-за «Харьковских соглашений»

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и Закона Украины “О международных договорах Украины”, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству – Российской Федерации и ее представителю – президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010, находясь в городе Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации.

В результате подписанных экс-президентом так называемых “Харьковских соглашений” был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины.

Как сообщалось, ранее, 26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения Виктору Януковичу по делу о незаконном завладении государственной резиденцией “Межигорье”.