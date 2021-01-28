Covid-19 Украина

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Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене из-за «Харьковских соглашений»

Следователи Государственного бюро расследований сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу подозрение в государственной измене из-за "Харьковских соглашений" с Россией.

Четверг, 28 января 2021, 19:59

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и Закона Украины “О международных договорах Украины”, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству – Российской Федерации и ее представителю – президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010, находясь в городе Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации.

В результате подписанных экс-президентом так называемых “Харьковских соглашений” был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины.

Как сообщалось, ранее, 26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения Виктору Януковичу по делу о незаконном завладении государственной резиденцией “Межигорье”.

  • В январе 2019 года районный суд Киева заочно вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. 2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе этот приговор.
  • Также продолжается рассмотрение дела о расстрелах на Майдане, фигурантом которого является Янукович. Из-за неявки защитников президента-беглеца, в этом деле ему назначат государственного адвоката.
Теги: Виктор Янукович, государственная измена, Россия, Харківські угоди

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