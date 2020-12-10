Об этом шла речь во время вчерашнего заседания по избранию Януковичу меры пресечения.
Заседание в Печерском районном суде Киева длилось около семи часов, в течение которых стороны обвинения и защиты заявляли различные ходатайства.
Сам Янукович не присутствовал на судебном заседании и передал через адвокатов заявление, в котором объяснил свое отсутствие “угрозой жизни”, которая “не позволяет ему вернуться в Украину”, сообщает “Суспильне”.
В ходе заседания судья Вячеслав Пидпалый не разрешил Януковичу выступить в суде в режиме видеосвязи.
Поздно вечером судья объявил трехчасовой перерыв для ознакомления защиты с приобщенными прокуратурой материалами.
Однако после перерыва адвокаты Януковича в зал суда не вернулись. В связи с этим судья заявил, что адвокаты самоустранились от своих обязанностей.
“Фактически у нас есть самоустранение”, – отметил судья.
Эту позицию поддержали и прокуроры. Они указали на то, что защитники были уведомлены о продолжении слушания, но не пришли. А в отсутствие адвокатов заседание продолжать невозможно.
Выражалось мнение, что привлечение бесплатного адвоката будет способствовать явке защитников (если они снова появятся на заседании, то смогут принимать в нем участие).
В итоге судья поручил назначить Януковичу бесплатного адвоката и обеспечить его прибытие на заседание в Печерский райсуд на 12:00 10 декабря.
Меру пресечения Януковичу пока не избрали.
Как известно, речь идет об уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева (на Майдане Незалежности и прилегающих улицах) в отношении митингующих.
Печерский районный суд Киева в мае 2020 года избрал бывшему президенту Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в указанном производстве.
В ноябре Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте. В суде это объяснили тем, что сторона обвинения “не предоставила документов, подтверждающих пребывание подозреваемого в международном розыске”.
- В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.
- 2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о государственной измене.
- В ноябре Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.