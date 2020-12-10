Экс-президенту Украины Виктору Януковичу назначат государственного адвоката по делу о расстрелах на Майдане из-за неявки его защиты на судебное заседание после перерыва.

Об этом шла речь во время вчерашнего заседания по избранию Януковичу меры пресечения.

Заседание в Печерском районном суде Киева длилось около семи часов, в течение которых стороны обвинения и защиты заявляли различные ходатайства.

Сам Янукович не присутствовал на судебном заседании и передал через адвокатов заявление, в котором объяснил свое отсутствие “угрозой жизни”, которая “не позволяет ему вернуться в Украину”, сообщает “Суспильне”.

В ходе заседания судья Вячеслав Пидпалый не разрешил Януковичу выступить в суде в режиме видеосвязи.

Поздно вечером судья объявил трехчасовой перерыв для ознакомления защиты с приобщенными прокуратурой материалами.

Однако после перерыва адвокаты Януковича в зал суда не вернулись. В связи с этим судья заявил, что адвокаты самоустранились от своих обязанностей.

“Фактически у нас есть самоустранение”, – отметил судья.

Эту позицию поддержали и прокуроры. Они указали на то, что защитники были уведомлены о продолжении слушания, но не пришли. А в отсутствие адвокатов заседание продолжать невозможно.

Выражалось мнение, что привлечение бесплатного адвоката будет способствовать явке защитников (если они снова появятся на заседании, то смогут принимать в нем участие).

В итоге судья поручил назначить Януковичу бесплатного адвоката и обеспечить его прибытие на заседание в Печерский райсуд на 12:00 10 декабря.

Меру пресечения Януковичу пока не избрали.

Как известно, речь идет об уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева (на Майдане Незалежности и прилегающих улицах) в отношении митингующих.

Печерский районный суд Киева в мае 2020 года избрал бывшему президенту Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в указанном производстве.

В ноябре Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте. В суде это объяснили тем, что сторона обвинения “не предоставила документов, подтверждающих пребывание подозреваемого в международном розыске”.