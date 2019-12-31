Авиаперевозчик Japan Airlines дарит 50 тысяч билетов иностранным туристам на внутренние рейсы с 1 июля по 30 сентября 2020 года.

Об этом сообщил CNN.

Акция, получившая название “выиграй поездку с JAL”, приурочена к Летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио. Таким образом перевозчик намерен побудить тех, кто приедет летом в Токио на Олимпийские и Паралимпийские игры посетить другие районы страны и познакомиться с местными достопримечательностями.

Чтобы получить бесплатные билеты, иностранцы должны быть зарегистрированы в программе Mileage Bank. Эта программа предлагает пассажирам Japan Airlines получать баллы за рейсы, которые затем можно использовать для бронирования бесплатных полетов и тому подобное.

Авиакомпания рекомендует выбрать четыре местных направления из аэропортов Ханеда в Токио, Итами или Кансай в Осаке. Заявку на получение бесплатных билетов может оставить компания друзей или родственников до четырех человек. Турист узнает, получил ли он бесплатный билет и куда за несколько дней до вылета.

Более подробную информацию Japan Airlines опубликуют в начале января, а регистрацию откроют в конце февраля.