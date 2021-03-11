Об этом пишет издание Kotaku.
Безусловно, образ Юсуке Каваи не является идеальным косплеем Джокера, но его макияж и одежда все же напоминают персонажа, которого сыграл Хоакин Феникс.
Юсуке Каваи одет в бордовый жакет с горчичным платком в нагрудном кармане. Похоже, что Каваи избегает чрезмерного сходства с героем фильма. Например, в прошлом году один кандидат был одет как Лелуш из Code Geass: Lelouch of the Rebellion. Позже ему позвонили из аниме-компания Sunrise и политику пришлось извиниться.
В своем видеообращении в эфире NHK Каваи посоветовал зрителям опубликовать его запись на YouTube и в TikTok.
Каваи также дал интервью телеканалу Tokyo Sports, который спросил его о клоунском гриме. “Поскольку клоун – своего рода темный герой, у меня сложилось впечатление, что я могу получить поддержку масс”.
Несколько лет назад Каваи уволился с работы и попытался попасть в японскую индустрию развлечений в качестве комика.
В японской политике иногда встречаются кандидаты, которые не кажутся серьезными – или не любят серьезных соперников. Скорее, они появляются в политике для зрелища.
- Поклонники популярной китайской видеоблогерши, которая называет себя “Ваше Высочество Цяо Билуо”, были ошеломлены после технического сбоя во время одного из прямых эфиров, потому что она оказалась не тем человеком, за которого ее принимали.