В Японии кандидат на пост губернатора префектуры Тиба Юсуке Каваи ведет свою избирательную кампанию в образе Джокера.

Об этом пишет издание Kotaku.

Безусловно, образ Юсуке Каваи не является идеальным косплеем Джокера, но его макияж и одежда все же напоминают персонажа, которого сыграл Хоакин Феникс.

Юсуке Каваи одет в бордовый жакет с горчичным платком в нагрудном кармане. Похоже, что Каваи избегает чрезмерного сходства с героем фильма. Например, в прошлом году один кандидат был одет как Лелуш из Code Geass: Lelouch of the Rebellion. Позже ему позвонили из аниме-компания Sunrise и политику пришлось извиниться.

В своем видеообращении в эфире NHK Каваи посоветовал зрителям опубликовать его запись на YouTube и в TikTok.

Каваи также дал интервью телеканалу Tokyo Sports, который спросил его о клоунском гриме. “Поскольку клоун – своего рода темный герой, у меня сложилось впечатление, что я могу получить поддержку масс”.

Несколько лет назад Каваи уволился с работы и попытался попасть в японскую индустрию развлечений в качестве комика.

В японской политике иногда встречаются кандидаты, которые не кажутся серьезными – или не любят серьезных соперников. Скорее, они появляются в политике для зрелища.