Прокуратура Японии выдала ордер на арест супруги бывшего главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона, которого подозревают в финансовых махинациях.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Во вторник, 7 января, японская прокуратура выдала ордер на арест Кэрол Гон — супруги подозреваемого в финансовых махинациях экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона.

Ее обвиняют в даче ложных показаний о том, что она якобы не знала и не встречалась с людьми, связанными с компанией, которая получала платежи от Nissan Motor и передавала их часть фирме, принадлежащей Гону. В Бейруте, столице Ливана, министр юстиции подтвердил, что прокуроры получили ордер на арест.

Также правоохранители предпринимают меры для возвращения Гона в Японию. Сейчас они изучают ливанские законы, чтобы найти способ вернуть его и предать суду.

Напомним, в декабре 2018 года токийская прокуратура предъявила обвинения Карлосу Гону и его помощнику обвинения в искажении финансовых отчетов компании. Спустя 11 дней Карлосу Гону предъявили новые обвинения.