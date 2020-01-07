Об этом сообщает агенство Reuters.
Во вторник, 7 января, японская прокуратура выдала ордер на арест Кэрол Гон — супруги подозреваемого в финансовых махинациях экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона.
Ее обвиняют в даче ложных показаний о том, что она якобы не знала и не встречалась с людьми, связанными с компанией, которая получала платежи от Nissan Motor и передавала их часть фирме, принадлежащей Гону. В Бейруте, столице Ливана, министр юстиции подтвердил, что прокуроры получили ордер на арест.
Также правоохранители предпринимают меры для возвращения Гона в Японию. Сейчас они изучают ливанские законы, чтобы найти способ вернуть его и предать суду.
Напомним, в декабре 2018 года токийская прокуратура предъявила обвинения Карлосу Гону и его помощнику обвинения в искажении финансовых отчетов компании. Спустя 11 дней Карлосу Гону предъявили новые обвинения.
- 30 декабря 2019 года подозреваемый в финансовых махинациях бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон сбежал от суда в Японии в Ливан.
- По информации ливанских СМИ, Гон сбежал, спрятавшись в футляре от музыкального инструмента.
- Турецкие правоохранители задержали семь человек, которые могут быть причастны к побегу.