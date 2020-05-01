Об этом сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.
Мотэги отметил, что почти 80 стран запросили бесплатные поставки лекарства “Авиган”, разработанных японской компанией.
По его словам, первые партии будут доставлены в 43 страны через организацию ООН.
Глава МИД также добавил, что для борьбы с пандемией потребуется разработка эффективных средств в краткосрочной перспективе. Он сказал, что есть надежда, что “Авиган” будет эффективен на ранней стадии лечения коронавируса.
- Ранее сообщалось, что правительство Японии бесплатно передаст Украине партию противовирусного препарата “Фавипиравир”.