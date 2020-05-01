Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что после выходных страна начнет бесплатную поставку в 43 страны медицинского препарата, который рассматривается как потенциальное средство для лечения коронавируса.

Об этом сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.

Мотэги отметил, что почти 80 стран запросили бесплатные поставки лекарства “Авиган”, разработанных японской компанией.

По его словам, первые партии будут доставлены в 43 страны через организацию ООН.

Глава МИД также добавил, что для борьбы с пандемией потребуется разработка эффективных средств в краткосрочной перспективе. Он сказал, что есть надежда, что “Авиган” будет эффективен на ранней стадии лечения коронавируса.