Японская компания Sumitomo Forestry и Киотский университет разрабатывают первый в мире космический спутник, сделанный из дерева.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Спутник планируется запустить в космос в 2023 году.

Лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry и Киотский университет начнут эксперименты с различными видами древесины в экстремальных условиях на Земле. Компания уже начала исследования в области роста деревьев и использования древесных материалов в космосе.

Ожидается, что деревянные спутники будут способствовать снижению количества космического мусора. Такой мусор становится все более серьезной проблемой по мере того, как в атмосферу запускается все больше спутников.

По словам разработчиков, деревянные спутники, падая обратно на Землю, сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая поверхность обломками.

“Мы очень обеспокоены тем фактом, что все спутники, которые возвращаются в атмосферу Земли, сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые будут плавать в верхних слоях атмосферы в течение многих лет. В конечном итоге это повлияет на окружающую среду Земли”, – заявил в комментарии ВВС Такао Дой, профессор Университета Киото и японский астронавт.

По его словам, сначала будет разработана инженерная модель деревянного спутника, а затем создана летная модель.

Известно, что в компании Sumitomo Forestry будут разрабатывать материалы из дерева, устойчивые к перепадам температуры и солнечному свету.

Как уточняет ВВС со ссылкой на данные Всемирного экономического форума, вокруг Земли вращается около 6000 спутников. Около 60% из них не функционируют, являясь космическим мусором.

Такой мусор движется с невероятно высокой скоростью – более 22 300 миль в час (более 35 800 км в час), поэтому может нанести значительный ущерб любым объектам, в которые попадает.