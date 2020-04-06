Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно закону, пересмотренном в марте в связи с коронавирусом, премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь представляет “серьезную опасность” для жизни людей и если ее быстрое распространение может оказать огромное влияние на экономику. Вирус уже увеличил риск рецессии в Японии.

Режим чрезвычайного положения должен затронуть не всю страну, а только регионы с высокой концентрацией инфицированных: Токио и его пригороды и несколько других.

Режим будет менее строгим, чем в других странах мира в данный момент. Чрезвычайное положение дает право губернаторам в пострадавших от коронавируса регионах просить людей оставаться дома. Они также попросят приостановить деятельность организаций и работу заведений, где скапливается много людей. Общественный транспорт продолжит работу.

В рамках чрезвычайного положения власти смогут конфисковывать здания и земли на нужды борьбы с коронавирусом.

По японскому законодательству, власти могут только рекомендовать гражданам оставаться дома – не приказывать. Наказаний за неповиновение не предусмотрено, однако эксперты считают, что рекомендации с высокой вероятностью будут соблюдаться из-за высокого уровня уважения к власти в стране и давления общественного мнения.

Сейчас в Японии от коронавируса умерли 85 человек. Японцы опасаются, что если распространение эпидемии ускорится, в стране не хватит больниц для всех пациентов.

Напомним, 6 апреля начали действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Среди нововведений, запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.

Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.

Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.