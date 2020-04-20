Об этом сообщается на сайте американкой медиакомпании CNN.
Секс-работники в Японии пострадали от закрытия и ограничений из-за эпидемии. В частности, в Японии введено чрезвычайное положение: многие предприятия закрыты, людям советуют не выходить на улицу.
Правительство предприняло пакет мер, включая финансовое стимулирование на сумму 108 триллионов японских иен (1 триллион долларов США), в том числе и на сферу секс-услуг, которые были включены в перечень дотируемых профессий после вмешательства активистов.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Японии зарегистрировано около 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом по всей стране, в том числе не менее 236 случаев смерти.
- Власти Японии решили расширить режим чрезвычайного положения, введенный из-за вспышки коронавируса, на всю территорию страны. При этом в качестве экономической поддержки жителям хотят раздать по 100 тысяч иен ($930).
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Правительство Японии бесплатно передаст Украине партию противовирусного препарата “Фавипиравир”.