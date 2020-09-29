Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует к 2035 году построить на Луне завод, который будет заниматься производством водородного топлива.

Об этом сообщает информагентство Kyodo.

Ожидается, что использование водородного топлива сократит расходы по сравнению с транспортировкой топлива с Земли.

Хотя жидкой воды на поверхности Луны не существует, прошлые исследования предполагают, что в кратере возле южного полюса Луны может быть лед, который никогда не подвергался воздействию солнечного света. Поэтому JAXA намерено сотрудничать с США в строительстве орбитальной космической станции Gateway в 2020-х годах и построить примерно к 2035 году завод по производству топлива на южном полюсе Луны.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований, топливо будет использоваться в космическом корабле многоразового использования, способном доставить четырех астронавтов к новой станции и обратно, а также в транспортном средстве, которое сможет путешествовать по Луне на расстояние до 1000 километров.