В среду в Японии стартовала кампания вакцинации против COVID-19. Прививать будут вакциной компании Pfizer.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что в Японии довольно редко фиксируются побочные эффекты от вакцин. Тем не менее люди не спешат делать прививку и это может стать большой проблемой для проведения Олимпийских игр в Токио, запланированных на это лето. Прививки считаются ключом к проведению игр.

При этом разработка японских вакцин все еще находится на начальной стадии.

Стоит отметить, что в Японии, третьей по величине экономике мира, вакцинация началась через два месяца после США.

В основном задержка связана с тем, что правительство запросило клинические испытания в Японии в дополнение к уже проведенным тестирования Pfizer. Десятки стран приняли результаты тестов Pfizer, опубликованные в ноябре, и пошли дальше – одобрили вакцинацию. Но официальный Токио решил дождаться результатов японских тестов, представленных в конце января, прежде чем дать зеленый свет для начала вакцинации.

Процесс утверждения вакцины AstraZeneca начался совсем недавно, а третий производитель – Moderna Inc. – еще не подал заявку в Японии.

Ранее министр здравоохранения Норихиса Тамура заявил, что азиаты составили “лишь небольшой процент” в тестированиях Pfizer. Тесты проводились с июля по ноябрь 2020 года, в них приняли участие примерно 44 000 человек из шести стран. Отмечается, что в тестированиях было задействовано около 2000 азиатов.

Таро Коно, министр административной реформы по вакцинации, высказался в поддержку отсрочки вакцинации: “Для правительства было более важным показать японцам, что все сделано как следует”.

Недоверие Японии к вакцинам тянется десятилетия. Многие люди отчасти боятся побочных действий, которые зачастую преувеличиваются.

В 1990-х годах правительство отменило обязательные прививки. Совсем недавно Япония прекратила рекомендовать вакцину против вируса папилломы человека после того, как в СМИ появились сообщения о возможных побочных действиях. Это вызвало недоверие в обществе. Хотя эта вакцина широко используется за рубежом в качестве безопасной и эффективной защиты от рака шейки матки.

Недавний опрос газеты Mainichi показал, что менее 40% респондентов намерены сделать прививки от коронавируса, в то время как около 60% заявили, что подождут.